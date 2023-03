A- A+

IATE Alfa Nero: cresce o mistério sobre o megaiate de luxo abandonado no Caribe Bilionário russo nega ser dono da embarcação que está atracada em Antígua e Barbuda. Governo do país deve vendê-la em leilão

O mistério sobre quem é o dono do superiate Alfa Nero, atracado em Antígua e Barbuda, no Caribe, se aprofundou depois que os advogados do bilionário russo Andrey Guryev disseram que seu cliente não é o dono da embarcação, o que fez com que o governo local avançasse com os planos de levá-la a leilão.

O país caribenho afirma que o Alfa Nero – um iate de luxo de 81 metros de comprimento que acomoda 12 pessoas e tem uma piscina infinita que se transforma em heliporto – pertence a Guryev, bilionário da indústria dos fertilizantes que enfrenta sanções internacionais. Mas os advogados do magnata de 62 anos em Londres reafirmaram que a embarcação não é dele.

“Como informamos às autoridades de Antígua, o Sr. Guryev não é proprietário nem controla o Alfa Nero e simplesmente usou o navio de vez em quando sob afretamento comercial desde 2014”, escreveu o representante legal do magnata russo.

O gerente do porto de Antigua, Darwin Telemaque, disse na terça-feira (28) que, se ninguém provar a propriedade do Alfa Nero até 31 de março, ele será forçado a levá-lo a leilão. A embarcação de luxo encontra-se abandonada no país caribenho há mais de um ano, desde o início da Guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Há “mais de um ano” que a marina vem pagando pesadas contas de combustível, eletricidade e alimentação para a tripulação de cinco pessoas, acrescentou Telemaque. O gabinete do primeiro-ministro considera o Alfa Nero uma embarcação abandonada e diz que a conta já passou de US$ 500 mil.

Agora, a maior preocupação é que o navio seja abandonado e obstrua o tráfego no porto mais movimentado de Antígua, disse Telemaque. A decisão de colocá-lo a venda visa a evitar incidentes futuros por falta de manutenção.

"Nossa indústria de iates é nossa maior fonte de receita marítima, maior até do que o negócio de cruzeiros. E temos que tomar todas as medidas possíveis para protegê-lo e não permitir que o navio se torne um fardo para o nosso país" afirmou Telemaque em entrevista por telefone.

Guryev, que tem um patrimônio de US$ 10,1 bilhões de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, é o fundador e maior acionista da PhosAgro, uma das maiores empresas de fertilizantes da Europa. Ele é alvo de sanções por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia por seus laços com o Kremlin.

Atendendo a um pedido dos Estados Unidos, as autoridades de Antígua revistaram a embarcação no ano passado, operação que foi observada pelo FBI.

