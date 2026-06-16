A- A+

Internacional Aliados do G7 tentam recolocar Ucrânia no topo da agenda de Trump enquanto guerra se prolonga Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participou de uma sessão de trabalho com os líderes do grupo em Evian-les-Bains, na França

Os aliados dos Estados Unidos na cúpula do G7 trabalharam nesta terça-feira (16) para recolocar a guerra na Ucrânia entre as prioridades do presidente Donald Trump, após mais de quatro anos de conflito iniciado pela invasão russa. Nas últimas semanas, a crise envolvendo o Irã havia ofuscado a questão ucraniana, mas, após anunciar um acordo para encerrar o conflito de três meses e meio no Golfo, Trump afirmou que pretende voltar sua atenção para a Ucrânia. Segundo ele, o Irã em breve estará "no retrovisor".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participou de uma sessão de trabalho com os líderes do grupo em Evian-les-Bains, na França. De acordo com um diplomata francês, os países do G7, incluindo os EUA, concordaram em ampliar a pressão sobre a Rússia, especialmente por meio de sanções aos setores de petróleo e gás.

Os líderes também chegaram a uma posição comum de apoio à Ucrânia, prevendo o envio de capacidades adicionais de defesa aérea e outros meios de proteção. Com a redução da ajuda americana sob Trump, França e seus aliados europeus passaram a liderar o apoio militar e financeiro a Kiev.

Em meio às discussões, o Reino Unido anunciou novas sanções contra a chamada "frota fantasma" usada pela Rússia para exportar petróleo e gás e contra redes financeiras utilizadas por Moscou para contornar restrições ocidentais.

Horas antes da abertura da cúpula, a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis contra grandes cidades ucranianas, em ataques que deixaram ao menos 11 mortos. Os bombardeios ocorreram após Trump conversar separadamente por telefone com Zelenski e com o presidente russo, Vladimir Putin.

Durante a campanha de 2024, Trump prometeu encerrar a guerra em até 24 horas após assumir o cargo, mas as negociações avançaram lentamente. Na segunda-feira, 15, a Ucrânia iniciou oficialmente as negociações para adesão à União Europeia, processo que exigirá anos de reformas. Kiev vê a entrada no bloco como uma garantia de segurança para o pós-guerra, embora continue defendendo a adesão à Otan, hipótese rejeitada pelo governo Trump.

Outras discussões

A cúpula também foi marcada por discussões sobre o Oriente Médio Trump voltou a criticar a condução de Israel no conflito com o Hezbollah no Líbano e afirmou que os confrontos prolongados prejudicam o acordo alcançado com o Irã. Enquanto isso, os aliados europeus pressionam por avanços diplomáticos que reduzam os impactos da alta do petróleo provocada pelo bloqueio do Estreito de Ormuz. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também