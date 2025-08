A- A+

Multimodal Aliança estreia na Multimodal Nordeste 2025 com foco em cabotagem e integração logística Empresa apresenta soluções porta a porta que combinam transporte marítimo e rodoviário, destacando investimentos no Nordeste e expansão em Pernambuco como parte de sua estratégia nacional

A Aliança Navegação e Logística confirmou presença na Multimodal Nordeste 2025, feira de transporte e logística que acontece de 5 a 7 de agosto, no Recife Expo Center, em Pernambuco. Pela primeira vez participando do evento, a empresa chega com uma proposta clara: apresentar a cabotagem como peça-chave na integração logística nacional e no fortalecimento do comércio nordestino.

Com expectativa de reunir cerca de 10 mil visitantes, a feira será uma vitrine para a Aliança destacar suas soluções logísticas porta a porta, que combinam o transporte marítimo e rodoviário em um modelo integrado. Pioneira na operação de cabotagem no Brasil, a empresa vem expandindo sua atuação no trecho entre o Sul/Sudeste e o Nordeste, com foco em oferecer alternativas mais sustentáveis e eficientes ao tradicional transporte rodoviário.

"A cabotagem é uma alternativa estratégica, especialmente em um país como o Brasil, onde mais de 70% da população vive a até 200 quilômetros da costa. Ao conectá-la com o modal rodoviário, conseguimos atender demandas variadas, inclusive cargas fracionadas, com maior eficiência e menor impacto ambiental”, afirma Luiza Bublitz, presidente da Aliança.

Segundo a executiva, o transporte por cabotagem se mostra ainda mais relevante diante dos desafios da infraestrutura terrestre no país, principalmente em rotas de longa distância. A aposta da empresa é em um modelo de logística integrada, que reduz custos operacionais e oferece soluções completas do ponto de origem ao destino final.

Investimentos

Além da presença na feira, a Aliança reforça sua estratégia de investimento contínuo no mercado nordestino. Em Pernambuco, a empresa já conta com frota própria de caminhões, um novo armazém e navios modernos com escalas semanais. Em breve, será inaugurado também um terminal da APM Terminals, outra empresa do Grupo Maersk, no Porto de Suape.

“Acreditamos no potencial logístico e comercial da região. A Multimodal Nordeste será um importante ponto de encontro com clientes e parceiros locais, além de uma oportunidade para mostrar como nossa estrutura está preparada para atender com qualidade e competitividade”, destaca Bublitz.

Durante os três dias de evento, a Aliança terá um estande exclusivo, onde apresentará ao público suas soluções logísticas completas via cabotagem, voltadas especialmente para cargas de maior valor agregado, secas e refrigeradas.

