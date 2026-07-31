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LOGÍSTICA Aliança reforça aposta no Nordeste e leva soluções integradas à Multimodal 2026 Companhia apresenta soluções integradas em um momento de forte crescimento da cabotagem e dos investimentos logísticos em Pernambuco

A Aliança Navegação e Logística, referência nacional em cabotagem e soluções integradas de transporte, participa da Multimodal Nordeste 2026, principal evento de logística, transporte de cargas e cadeia de suprimentos das regiões Norte e Nordeste do Brasil, que será realizada de 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center.

Durante o evento, a Aliança apresentará seu portfólio de soluções logísticas integradas, que combina cabotagem, transporte terrestre, armazenagem e ferramentas digitais para apoiar empresas na otimização de suas cadeias de suprimentos. A participação marca o segundo ano consecutivo da companhia na feira.

"O crescimento econômico do Nordeste cria uma oportunidade única para tornar a logística um diferencial competitivo para as empresas da região. Nosso compromisso é conectar cadeias produtivas por meio de soluções integradas que aumentem a eficiência, reduzam impactos ambientais e gerem mais valor para os negócios.”, afirma a presidente da Aliança Navegação e Logística, Luiza Bublitz.

O crescimento da Multimodal Nordeste reflete o dinamismo econômico local e a crescente demanda por soluções logísticas mais eficientes e integradas. Nesse cenário, o Nordeste vem se consolidando como um polo estratégico para as cadeias de suprimentos nacionais, impulsionado por investimentos em infraestrutura, transporte e armazenagem.

Aliança Navegação e Logística

A Aliança Navegação e Logística é uma empresa do grupo A.P. Moller–Maersk, atuante em cabotagem e logística integrada no Brasil, que oferece serviços individuais e soluções logísticas customizadas, do marítimo ao rodoviário, incluindo meios ferroviários e fluviais.

A companhia atende às necessidades de seus clientes, que podem incluir o transporte desde a origem do produto, passando por armazéns, até a entrega, no destino final, ofertando soluções que agregam segurança, flexibilidade, sustentabilidade e eficiência às cadeias logísticas. Atualmente, conta com mais de 850 colaboradores.

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