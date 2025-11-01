Aliare, de soluções tecnológicas, adquire a Agrometrika

A- A+

A Aliare, de soluções tecnológicas para o agronegócio, anunciou nesta sexta-feira, 31, a aquisição da Agrometrika, empresa pioneira em soluções de gestão de crédito e risco, com cerca de 15 anos de atuação e aproximadamente R$ 110 bilhões aprovados em sua plataforma atualmente. O valor da transação não foi divulgado.



A receita bruta anual da Aliare é de cerca de R$ 150 milhões e vem crescendo entre 15 e 20% nos últimos anos, informou a empresa em comunicado.



Segundo a Aliare, a operação ocorre em um momento que o agronegócio brasileiro enfrenta escassez de crédito e desafios crescentes de gestão de risco na relação entre produtores e fornecedores.



Este é o terceiro movimento estratégico de M&A da Aliare desde sua fundação, em 2021.



O grupo, que reúne empresas como Siagri, Datacoper, Solution e Implanta, além da startup Wemov, atende perto de 5 mil clientes no Brasil e no Paraguai, somando cerca de 70 mil usuários ativos



A chegada da Agrometrika marca mais um passo na trajetória da Aliare rumo à sua ambição em 2030, de ser a Big Tech do Agro, com uma plataforma completa, integrada e orientada por inteligência, que entrega valor real ao campo, disse a empresa no comunicado.



A aquisição reforça a estratégia da companhia, baseada nos pilares de eficiência operacional, inteligência aplicada e inovação contínua. "Nossas aquisições seguem uma lógica clara, gerar sinergia, capturar eficiência e ampliar o valor entregue aos clientes. A Agrometrika encaixa-se perfeitamente nesse desenho", disse na nota o diretor de Novos Negócios e M&A da Aliare, Eduardo Bitu.

