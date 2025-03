Alibaba lança rival para DeepSeek, e ações sobem 8%

A- A+

A gigante chinesa de tecnologia Alibaba revelou nesta quinta-feira seu mais recente modelo de inteligência artificial para raciocínio, alegando que suas capacidades superam as de modelos rivais da OpenAI e da startup DeepSeek.

Com a notícia, as ações da Alibaba, listadas em Hong Kong, fecharam o dia com uma alta de 8,4%, impulsionando o Índice de Empresas da China do Hang Seng, fortemente voltado para o setor de tecnologia, em 5,4%, para o maior nível de fechamento desde 2021. O Índice de Empresas da China do Hang Seng subiu mais de 30% desde janeiro.

Os ganhos seguem o avanço da DeepSeek no início deste ano, que desencadeou uma tendência de alta nas ações chinesas e causou impacto nos mercados globais.

O grupo Alibaba está, em particular, em uma trajetória de valorização, ganhando cerca de US$ 153 bilhões em valor de mercado desde a mínima registrada em janeiro.

Os investidores voltaram a confiar na empresa fundada por Jack Ma, à medida que ela estabiliza seus negócios após anos de repressão regulatória. Seu crescente avanço em IA e os sinais cada vez mais claros do apoio de Pequim ajudaram a impulsionar sua recuperação.

Desempenho excepcional

Em um comunicado on-line, a Alibaba destacou seu novo modelo, QwQ-32B, afirmando que ele oferece um "desempenho excepcional, superando quase completamente o OpenAI-o1-mini e rivalizando com o modelo de raciocínio de código aberto mais avançado, o DeepSeek-R1", aponta reportagem da CNN. O OpenAI-o1-mini é o modelo de raciocínio econômico da empresa americana, lançado no ano passado.

A Alibaba acrescentou que o modelo alcançou um "salto qualitativo em matemática, codificação e capacidades gerais, com um desempenho geral equivalente ao do DeepSeek R1", segundo o comunicado. A gigante chinesa informou ainda que seu modelo possui 32 bilhões de parâmetros, em comparação com os 671 bilhões de parâmetros do DeepSeek R1. Um menor número de parâmetros indica que o modelo é menor e mais eficiente para treinamento, explica a CNN.

Em janeiro, o DeepSeek surpreendeu o mundo com seu modelo de raciocínio R1 de alto desempenho, que, segundo a empresa, custou significativamente menos para ser treinado do que os modelos ocidentais consolidados. Seu sucesso aumentou a confiança dos investidores globais na capacidade das empresas chinesas de inovar em um momento de intensificação da rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China.

Segundo a reportagem da CNN, o lançamento do novo modelo de IA da Alibaba ocorre um dia após o lançamento do Manus AI, considerado um agente geral de IA — um bot capaz de realizar tarefas.

Um vídeo no site dedicado ao Manus afirma que o software pode realizar tarefas complexas e de múltiplas etapas, como triagem de currículos e criação de sites. Segundo a Reuters, o Manus foi desenvolvido pela empresa chinesa Monica. O vídeo também afirma que o agente de IA é mais avançado do que um chatbot porque não apenas gera ideias, mas entrega resultados concretos, como a produção de um relatório recomendando propriedades para compra com base em critérios específicos.

A Alibaba, proprietária das plataformas de e-commerce chinesas Taobao, AliExpress e Tmall, lançou seu serviço equivalente ao ChatGPT, o Tongyi Qianwen, em 2023, após o lançamento do modelo de raciocínio de IA pioneiro da OpenAI.



Em janeiro, a Alibaba lançou outro modelo, o Qwen 2.5 Max, que, segundo a empresa, superou o desempenho do aclamado modelo V3 da DeepSeek, lançado apenas algumas semanas antes. O Deep Research da OpenAI é um agente com tecnologia de IA projetado para realizar pesquisas aprofundadas e em várias etapas na Internet

Mais investimentos

Na semana passada, a Alibaba prometeu investir pelo menos 380 bilhões de yuans (US$ 52,4 bilhões) em sua infraestrutura de IA e computação em nuvem nos próximos três anos. A empresa afirmou que esse valor supera o total investido nessas áreas na última década.

Nesta semana, o setor de tecnologia recebeu um novo impulso, depois que a China anunciou, durante o Congresso Nacional do Povo, que apoiaria a ampla aplicação de modelos de IA de grande escala e o desenvolvimento de uma nova geração de terminais inteligentes e equipamentos de manufatura.

— A retórica de apoio à IA anunciada no Congresso Nacional do Povo cria um contexto favorável para que a inovação chinesa em IA avance — disse Linda Lam, chefe de consultoria de ações do Norte da Ásia no Union Bancaire Privée.



— Olhando para o futuro, esperamos uma proliferação de aplicações de IA de código aberto tanto da China quanto dos EUA, impulsionando o rali do setor tecnológico globalmente.

