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taxa das blusinhas AliExpress: fim da "taxa das blusinhas" amplia acesso e previsibilidade ao consumidor Para a companhia, a medida deve ampliar o acesso dos consumidores brasileiros a produtos importados e trazer maior previsibilidade às compras internacionais

O AliExpress afirmou nesta quinta-feira, 10, que recebeu positivamente a sanção da Lei nº 15.502/2026, que torna definitiva a alíquota zero do Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50, tributação que ficou conhecida como "taxa das blusinhas".



Para a companhia, a medida deve ampliar o acesso dos consumidores brasileiros a produtos importados e trazer maior previsibilidade às compras internacionais.

"Acreditamos que esta decisão amplia o acesso dos consumidores brasileiros a produtos globais de qualidade a preços mais acessíveis, trazendo também mais liberdade de escolha para suas compras", disse a diretora-geral do AliExpress Brasil, Briza Bueno.



A executiva acrescentou que a plataforma seguirá ampliando iniciativas voltadas ao mercado brasileiro, como o Brand+, programa dedicado a produtos de marcas, e a oferta de itens mantidos em estoque no País.



Segundo o AliExpress, a nova legislação também reforça exigências de conformidade para as plataformas de e-commerce, o que, na visão da empresa, contribui para aumentar a segurança e a transparência nas compras internacionais.

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