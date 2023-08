A- A+

Compras online AliExpress tem aval para participar de programa que prevê isenção para vendas até R$ 243 Habilitação está com prazo indeterminado e, apesar da liberação, governo fala em "caráter precário"

O governo anunciou nesta quinta-feira (31) que o grupo Alibaba, controlador da AliExpress, foi certificado dentro do Programa Remessa Conforme, da Receita Federal.

Criado pelo Ministério da Fazenda, o programa entrou em vigor em agosto com a meta de regular as compras importadas e evitar evasão fiscal.

Empresas que aderem ao programa têm isenção do imposto federal de importação nas compras do exterior abaixo de US$ 50 (R$ 243,23 na cotação de hoje), o que, na prática, pode tornar o produto mais barato para o consumidor.

A alíquota do imposto de importação, de 60%, continuará valendo nas compras acima desse limite.

