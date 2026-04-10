Sex, 10 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GRUPOS

Alimentação no domicílio sobe 1,94% no IPCA em março, maior alta desde abril de 2022

A alimentação fora do domicílio subiu 0,61%

Reportar Erro
Os preços dos alimentos para consumo em casa subiram em março pelo quarto mês consecutivoOs preços dos alimentos para consumo em casa subiram em março pelo quarto mês consecutivo - Foto: Pexels

Os preços dos alimentos para consumo em casa subiram em março pelo quarto mês consecutivo. A alta de 1,94% em março foi a mais intensa desde abril de 2022, quando a alimentação em domicílio aumentou 2,59%.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma alta de 0,26% em fevereiro para elevação de 1,56% em março, uma contribuição de 0,33 ponto porcentual para a taxa de 0,88% registrada pelo IPCA do último mês.

Leia também

• Todos os 9 grupos do IPCA tiveram altas de preços em março, mostra IBGE

• IPCA de março é o mais alto desde fevereiro de 2025

• Dólar recua com petróleo abaixo de US$ 100, mas IPCA forte eleva juros

Na alimentação no domicílio, houve altas no tomate (20,31%), cebola (17,25%), batata-inglesa (12,17%), leite longa vida (11,74%) e carnes (1,73%). Na direção oposta, houve recuos na maçã (-5,79%) e café moído (-1,28%).

A alimentação fora do domicílio subiu 0,61% em março: o lanche aumentou 0,89%, e a refeição teve elevação de 0,49%.

Despesas Pessoais
De acordo também com o IBGE, o grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,33% em fevereiro para elevação de 0,65% em março, dentro do IPCA.

O grupo deu contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,88% do IPCA do último mês.

O resultado foi pressionado pelo aumento de 3,95% em cinema, teatro e concertos, após o fim da campanha de descontos da semana do cinema, realizada em fevereiro.

Saúde
O grupo Saúde e Cuidados pessoais saiu de uma alta de 0,59% em fevereiro para uma elevação de 0,42% em março, dentro do IPCA apurado pelo IBGE.

O grupo deu contribuição de 0,06 ponto porcentual para a taxa de 0,88% do IPCA do último mês.

O resultado foi pressionado pelo aumento de 0,49% no plano de saúde.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter