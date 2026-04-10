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GRUPOS Alimentação no domicílio sobe 1,94% no IPCA em março, maior alta desde abril de 2022 A alimentação fora do domicílio subiu 0,61%

Os preços dos alimentos para consumo em casa subiram em março pelo quarto mês consecutivo. A alta de 1,94% em março foi a mais intensa desde abril de 2022, quando a alimentação em domicílio aumentou 2,59%.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma alta de 0,26% em fevereiro para elevação de 1,56% em março, uma contribuição de 0,33 ponto porcentual para a taxa de 0,88% registrada pelo IPCA do último mês.

Na alimentação no domicílio, houve altas no tomate (20,31%), cebola (17,25%), batata-inglesa (12,17%), leite longa vida (11,74%) e carnes (1,73%). Na direção oposta, houve recuos na maçã (-5,79%) e café moído (-1,28%).

A alimentação fora do domicílio subiu 0,61% em março: o lanche aumentou 0,89%, e a refeição teve elevação de 0,49%.

Despesas Pessoais

De acordo também com o IBGE, o grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,33% em fevereiro para elevação de 0,65% em março, dentro do IPCA.

O grupo deu contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,88% do IPCA do último mês.

O resultado foi pressionado pelo aumento de 3,95% em cinema, teatro e concertos, após o fim da campanha de descontos da semana do cinema, realizada em fevereiro.

Saúde

O grupo Saúde e Cuidados pessoais saiu de uma alta de 0,59% em fevereiro para uma elevação de 0,42% em março, dentro do IPCA apurado pelo IBGE.

O grupo deu contribuição de 0,06 ponto porcentual para a taxa de 0,88% do IPCA do último mês.

O resultado foi pressionado pelo aumento de 0,49% no plano de saúde.



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