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Economia Alimentos e bebidas têm maior pressão de alta no IPCA-15 Queda nas passagens aéreas e nos combustíveis ajuda a conter a inflação

A alta nos preços de alimentos e bebidas foi a principal influência para o avanço de 0,22% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do país, em novembro, divulgou nesta quinta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em outubro, o IPCA-15 havia subido 0,32%.

Ao todo, cinco dos nove grupos pesquisados pelo IBGE subiram na passagem de outubro para novembro. Além de registrarem a maior alta, de 1,51%, a Alimentação também representou o maior impacto para o indicador (0,33 ponto porcentual).

A alimentação no domicílio acelerou 2,02% em relação ao mês anterior. Contribuíram para o resultado os aumentos do tomate (38,92%), da cebola (17,43%), das carnes (3,65%) e do arroz (3,38%). Por outro lado, houve recuos da batata-inglesa (-2,33%) e do leite longa vida (-1,84%).

Já a alimentação fora do domicílio desacelerou na passagem de outubro para novembro, com alta de 0,28% no mês, e o lanche saindo de 0,66% para 0,33% e a refeição de 0,61% para 0,21%, no mesmo período.

Outros grupos em alta

Também no campo das altas, o grupo comunicação variou 0,88% em novembro, causando um impacto de 0,04 ponto porcentual no IPCA-15 cheio. Contribuíram para o resultado os reajustes em acesso à internet (2,26%) e plano de telefonia móvel (1,71%), informou o IBGE.

No grupo de despesas pessoais, com alta de 0,49% no mês, os destaques foram pacote turístico (3,79%), hospedagem (1,63%) e empregado doméstico (0,62%).

Alívio vindo do grupo Transportes

A queda nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas ajudaram a puxar para baixo o IPCA-15, prévia da inflação oficial do país, de novembro.

O grupo Transportes registrou a maior queda no IPCA-15 de novembro, com recuo de 0,71%. O resultado foi influenciado principalmente pela queda nos preços das passagens aéreas (-9,57%), principal impacto negativo no mês, segundo o IBGE.

Os combustíveis também frearam o avanço da inflação, com queda de 0,95%, após uma alta de 1,20% em outubro. Só a gasolina caiu 1,23% em novembro.

Por outro lado, o gás veicular (1,06%), o etanol (0,76%) e o óleo diesel (0,09%) registraram altas nos preços.

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