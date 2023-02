A- A+

Economia Alinhamento de políticas fiscal e monetária foi tema de almoço com Campos Neto e Tebet, diz Haddad Ministros e presidente do BC se reuniram antes de reunião do CMN, que durou 28 minutos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o alinhamento das políticas fiscal e monetária foi o tema do almoço com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, antes do encontro do Conselho Monetário Nacional (CMN), na quinta.

— Foi um bom almoço. Foi um longo papo de 2 horas. Conversamos sobre o alinhamento da política fiscal e monetária — afirmou, depois de questionado se a mudança nas metas de inflação estão em debate.

A primeira reunião do CMN sob o governo Lula durou 28 minutos e serviu para aprovar o balanço do Banco Central de 2022. Antes do compromisso oficial, Haddad, Tebet e Campos Neto tiveram um almoço reservado de cerca de duas horas.

O encontro foi cercado de expectativa por conta das críticas recorrentes do presidente Lula ao atual patamar de juros, 13,75% ao ano. Cabe ao colegiado discutir e aprovar as metas de inflação (de 3,25% neste ano), que balizam a atuação do BC. Na terça, no entanto, Haddad descartou que o tema estaria na pauta desta reunião.

Haddad deu as declarações após se reunir com Lula e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para discutir as mudanças no Bolsa Família.

Questionado sobre como foi a reunião com Lula, Haddad afirmou que o orçamento está garantido:

— O orçamento está garantido e os compromissos de campanha vão ser mantidos — disse.

Encontro de ministros do G20

Haddad viaja na próxima quarta-feira para Bangalore, no sul da Índia, para o encontro de 23 a 25 de fevereiro com ministros de Finanças dos países do G20. Uma das pautas, segundo interlocutores, é discutir a transição verde com representantes das nações que integram a cúpula.

— Vou apresentar as credenciais e apresentar os planos do governo Lula para a integração da nossa economia com a economia mundial. Nossa economia ficou muito isolada, e acho que o mundo está celebrando o fato de que o Brasil voltou à mesa de negociação, em busca de democracia, paz, combate à fome, e justiça social— diz Haddad.

A assessoria Internacional do Ministério da Fazenda confirmou, até o momento, três agendas bilaterais. Na sexta-feira à tarde, Haddad tem encontro marcado com Paolo Gentiloni, comissário para a economia da União Europeia; Enoch Godongwana, ministro de Finanças da África do Sul; e Nadia Calviño, vice-presidente de Assuntos Econômicos e Transformação Digital da Espanha.

Integrantes do Ministério acreditam que há uma "expectativa acrescida” com a participação do Brasil no G20 das finanças, considerando que em 2024 o país sediará o encontro. É a primeira agenda internacional do ministro Haddad com a cúpula financeira internacional e interlocutores falam em “reposicionar o Brasil no cenário internacional”.

— A ida à Índia prepara o terreno para que o Brasil assuma a presidência do G20, a partir do ano que vem. Vai ser muito importante porque o presidente Lula é uma autoridade mundial, uma pessoa muito respeitada pelos seus oito anos de Governo — disse Haddad.

