Alívio no IR vai injetar R$ 26,2 bi na economia. No comércio, ficarão isentos 91% dos trabalhadores
Estudo do Dieese mostra impacto em cada categoria profissional, confira
O Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos) estimou o impacto na economia isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e do alívio para os trabalhadores com renda de até R$ 7.350 aprovados pelo governo Lula no ano passado e que, na prática, entraram em vigor em fevereiro.
A medida fará com que 91% dos trabalhadores do comércio (vendedores de lojas, caixas, estoquistas e outros) deixem de pagar Imposto de Renda. Na indústria têxtil, os contracheques ficarão isentos para 98% dos trabalhadores. Segundo o Dieese, o alívio no IR dos trabalhadores do setor formal vai injetar R$ 20,9 bilhões na economia. Além disso, haverá maior renda disponível em R$ 5,3 bilhões para os servidores públicos. No total, as medidas vão significar um impacto de R$ 26,2 bilhões este ano.
Leia também
• Lula: É a primeira vez que trabalhadores estão recebendo seu contracheque sem imposto de renda
• Pix acima de R$ 5 mil não vai pagar imposto de renda. Entenda
• Isenção do IR 2026 começa a valer e zera imposto para quem ganha até R$ 5 mil. Entenda o que muda
Confira, abaixo, as categorias profissionais que sentirão mais os efeitos (em % dos trabalhadores beneficiados):
Vestuário
Isentos: 95%
Pagarão menos IR: 3%
Comércio
Isentos: 91%
Pagarão menos IR: 4%
Têxtil
Isentos: 87%
Pagarão menos IR: 8%
Metalúrgicos
Isentos: 71%
Pagarão menos IR: 14%
Papeleiros
Isentos: 69%
Pagarão menos IR: 13%
Químicos
Isentos: 65%
Pagarão menos IR: 13%
Extrativa
Isentos: 64%
Pagarão menos IR: 17%
Farmacêuticos
Isentos: 50%
Pagarão menos IR: 15%
Urbanitários
Isentos: 46%
Pagarão menos IR: 17%
Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2024, a medida beneficia diretamente cerca de 15,6 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho, das quais aproximadamente 10 milhões ficarão totalmente isentas do Imposto de Renda e outras 5 milhões terão redução do valor pago.
Devido à maior participação masculina no mercado de trabalho formal, projeta-se que 8,9 milhões de homens sejam alcançados diretamente pelos efeitos da mudança tributária, enquanto a quantidade de mulheres é estimada em 6,2 milhões. Os cálculos utilizam microdados da Rais, ano-base 2024, considerando vínculos formais da iniciativa privada e do setor público (celetistas e estatutários).
Entre os 15,6 milhões de beneficiados, 12,8 milhões são trabalhadores do setor privado (empregados com carteira assinada) e 2,8 milhões são estatutários.