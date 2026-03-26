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penduricalhos

Almoço no STF ajudou a afinar voto e viabilizar decisão unânime sobre penduricalhos

Encontro reuniu sete dos dez ministros na véspera do julgamento e consolidou apoio à tese conjunta apresentada por Moraes, Dino, Gilmar e Zanin

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Prédio do STF Prédio do STF  - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O almoço realizado pouco antes do início do julgamento sobre os chamados penduricalhos no Supremo Tribunal Federal (STF) foi decisivo para consolidar o voto conjunto que acabou aprovado de forma unânime pela Corte. O encontro, descrito como "produtivo e cordial" por ministros que participaram do almoço, reuniu sete dos dez integrantes da Corte e serviu para alinhar posições em torno da proposta que estabeleceu novos limites para verbas indenizatórias no funcionalismo público. 

Segundo relatos feitos ao GLOBO por ministros ouvidos reservadamente, o almoço permitiu a construção colegiada da solução apresentada no plenário. A articulação ocorreu em um momento de pressão interna e externa sobre a Corte para dar uma resposta ao crescimento dos supersalários no funcionalismo. O julgamento tratava justamente da consolidação das decisões anteriores dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que haviam suspendido pagamentos acima do teto sem previsão legal.

O voto que prevaleceu foi apresentado de forma conjunta por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dino e Gilmar, e acabou acompanhado pelos demais ministros. Durante o almoço, coube a Moraes expor os principais pontos da tese em nome do grupo de relatores.

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Nem todos os ministros participaram. Zanin, por exemplo, não compareceu por compromisso pessoal, enquanto Gilmar teria informado que finalizava seu voto, mas se alinhou à proposta discutida. Ainda assim, a maioria da Corte esteve presente, o que, na avaliação de integrantes do tribunal, foi importante para pavimentar o consenso.

A decisão fixou um modelo de transição para limitar os penduricalhos, estabelecendo que as verbas indenizatórias e adicionais não poderão ultrapassar, somadas, 70% do teto constitucional — hoje em cerca de R$ 46 mil.

Desse total, 35% ficam reservados a verbas indenizatórias, como diárias e auxílio por remoção, e outros 35% a um adicional por tempo de serviço. A proposta também veda uma série de benefícios considerados irregulares e condiciona novos pagamentos à existência de lei nacional.

Nos bastidores, ministros avaliam que o formato de voto conjunto  foi essencial para evitar divisões públicas em um tema sensível para o próprio Judiciário.

Reportagem do GLOBO, publicada no mês passado, mostrou que o custo dos penduricalhos no orçamento do Judiciário aumentou R$ 3 bilhões em 2025 na comparação com o ano anterior. O gasto com indenizações e direitos eventuais pagos a magistrados que receberam acima do teto salarial saltou de R$ 7,2 bilhões em 2024 para R$ 10,3 bilhões em 2025, de acordo com dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foi um aumento de 43%, já considerando a inflação.

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