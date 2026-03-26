A- A+

penduricalhos Almoço no STF ajudou a afinar voto e viabilizar decisão unânime sobre penduricalhos Encontro reuniu sete dos dez ministros na véspera do julgamento e consolidou apoio à tese conjunta apresentada por Moraes, Dino, Gilmar e Zanin

O almoço realizado pouco antes do início do julgamento sobre os chamados penduricalhos no Supremo Tribunal Federal (STF) foi decisivo para consolidar o voto conjunto que acabou aprovado de forma unânime pela Corte. O encontro, descrito como "produtivo e cordial" por ministros que participaram do almoço, reuniu sete dos dez integrantes da Corte e serviu para alinhar posições em torno da proposta que estabeleceu novos limites para verbas indenizatórias no funcionalismo público.

Segundo relatos feitos ao GLOBO por ministros ouvidos reservadamente, o almoço permitiu a construção colegiada da solução apresentada no plenário. A articulação ocorreu em um momento de pressão interna e externa sobre a Corte para dar uma resposta ao crescimento dos supersalários no funcionalismo. O julgamento tratava justamente da consolidação das decisões anteriores dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que haviam suspendido pagamentos acima do teto sem previsão legal.

O voto que prevaleceu foi apresentado de forma conjunta por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dino e Gilmar, e acabou acompanhado pelos demais ministros. Durante o almoço, coube a Moraes expor os principais pontos da tese em nome do grupo de relatores.

Nem todos os ministros participaram. Zanin, por exemplo, não compareceu por compromisso pessoal, enquanto Gilmar teria informado que finalizava seu voto, mas se alinhou à proposta discutida. Ainda assim, a maioria da Corte esteve presente, o que, na avaliação de integrantes do tribunal, foi importante para pavimentar o consenso.

A decisão fixou um modelo de transição para limitar os penduricalhos, estabelecendo que as verbas indenizatórias e adicionais não poderão ultrapassar, somadas, 70% do teto constitucional — hoje em cerca de R$ 46 mil.

Desse total, 35% ficam reservados a verbas indenizatórias, como diárias e auxílio por remoção, e outros 35% a um adicional por tempo de serviço. A proposta também veda uma série de benefícios considerados irregulares e condiciona novos pagamentos à existência de lei nacional.

Nos bastidores, ministros avaliam que o formato de voto conjunto foi essencial para evitar divisões públicas em um tema sensível para o próprio Judiciário.

Reportagem do GLOBO, publicada no mês passado, mostrou que o custo dos penduricalhos no orçamento do Judiciário aumentou R$ 3 bilhões em 2025 na comparação com o ano anterior. O gasto com indenizações e direitos eventuais pagos a magistrados que receberam acima do teto salarial saltou de R$ 7,2 bilhões em 2024 para R$ 10,3 bilhões em 2025, de acordo com dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foi um aumento de 43%, já considerando a inflação.

Veja também