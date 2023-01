Aloisio Ferraz assume Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca

A- A+

Com uma larga experiência no setor agropecuário, inclusive com passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, nos anos de 93 e 94, o agrônomo Aloísio Ferraz, assumiu a pasta na tarde desta quarta-feira (4), numa solenidade realizada com a presença de servidores das quatro empresas vinculadas à pasta - IPA, Adagro, Ceasa, Iterpe e Prorural.

Colocar o produtor rural a serviço da melhoria do abastecimento alimentar, priorizando o combare à fome e a geração de emprego e renda no setor são as propostas iniciais.

"O desafio é colocar comida na mesa do povo pernambucano, orientação do programa governamental da governadora Raquel Lyra" , destacou o novo secretário.

Aloísio Ferraz ressaltou a grande capilaridade e importância da pasta para a economia pernambucana. "Por isso, vamos melhorar as condições de trabalho dos servidores para fomentar as cadeias produtivas da bacia leiteira, da cana-de-açúcar, produção da horticultura, fruticultura, entre outros segmenos", enfatizou.

Presente na solenidade, o presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, Pio Guerra, falou da importância da agricultura para economia. "Crescemos 6% em 2022, acima da inflação que foi de 5% , tivemos a segunda cesta básica mais barata do país", ressaltou.

Também estiveram presentes na solenidade o ex-deputado Claudiano Martins, o deputado estadual Claudiano Martins Filho, o presidente da Associação de Produtores de Nelore, Ricardo Kühni, e o presidente da Associação de Produtores de Caprinos e Ovinos, Emanuel Correia, entre outros.

