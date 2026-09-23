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Investimentos Alta da indústria em Pernambuco abre oportunidades, mas exige estrutura das empresas Produção industrial do Estado cresceu 10,9% no primeiro semestre, segundo o IBGE

O crescimento de 10,9% da produção industrial de Pernambuco no primeiro semestre de 2026 abre espaço para novos investimentos e expansão de negócios ligados ao setor produtivo. O avanço, no entanto, também aumenta a necessidade de planejamento, organização financeira e capacidade de execução por parte das empresas que pretendem acompanhar o ritmo de crescimento.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. Com o resultado, Pernambuco registrou a segunda maior alta da produção industrial do país no período e liderou o crescimento da indústria de transformação entre as unidades da Federação pesquisadas.

Para o empresário e investidor Macário Moraes, o cenário pode favorecer a ampliação da produção, a entrada em novos mercados e a realização de novos investimentos. Segundo ele, empresas tradicionais precisam estruturar a operação antes de acelerar o crescimento.

“Um bom momento da economia pode abrir portas, mas não organiza a empresa por dentro. Se o empresário quer crescer, comprar equipamentos, aumentar produção ou buscar capital, precisa saber quanto custa o próximo passo, qual retorno espera e quem vai executar esse plano”, afirma.

Entre os pontos que devem ser avaliados estão margem de lucro, fluxo de caixa, endividamento, capacidade produtiva, equipe, processos internos e retorno esperado. Na avaliação de Moraes, a busca por capital deve estar acompanhada de um planejamento sobre o valor necessário, a aplicação dos recursos e os resultados esperados.

Outro desafio apontado pelo empresário é a concentração das decisões na figura do proprietário. Em empresas familiares, indústrias locais, distribuidoras e negócios de serviços, decisões financeiras, comerciais e operacionais ainda podem depender diretamente do dono. Para Moraes, esse modelo pode dificultar a expansão quando a empresa precisa ganhar escala.

“Ser pequeno dá mais trabalho do que ser grande quando tudo depende do dono. O trabalho do empresário é dar trabalho aos outros e fazer a empresa crescer. Funcionário faz a empresa funcionar, por isso o nome é funcionário”, afirma.

O cenário de crescimento da indústria também pode beneficiar empresas localizadas fora da Região Metropolitana do Recife. Negócios do Agreste, Sertão e Zona da Mata podem ampliar sua participação em cadeias produtivas, buscar novos mercados e atrair investimentos, desde que tenham estrutura para sustentar a expansão.

“Crescer sem enlouquecer é organizar a empresa para que a oportunidade não vire descontrole. Quando existe clareza, equipe, números e rotina inteligente, o crescimento deixa de depender apenas do esforço do dono e passa a ser uma construção da empresa”, conclui Moraes.

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