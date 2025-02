A- A+

dólar Alta do dólar antes de payroll dos EUA é contida por commodities

O dólar opera em alta leve na manhã desta sexta-feira, 7, após perder tração e cair de forma pontual. O mercado de câmbio acompanha a valorização externa da divisa norte-americana e dos rendimentos curtos e médios dos Treasuries em meio a expectativas pelo relatório de empregos dos EUA de janeiro, o payroll (às 10h30, de Brasília).

A expectativa para o payroll é de desaceleração na criação de 170 mil empregos no mês passado nos EUA, de 256 mil postos em dezembro.

Mas a divisa norte-americana perdeu força em meio à valorização do petróleo e do minério de ferro nesta sexta-feira. Investidores locais também repercutem a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à radio Cidade, de Caruaru (PE).

Haddad afirmou que o governo Lula está adotando medidas para reduzir o custo de vida. Disse que que a desvalorização do dólar ante o real ajudará a reduzir o preço dos alimentos no médio prazo. E reiterou que o governo retomou a valorização do salário mínimo e aprovou a isenção da cesta básica na reforma tributária.

O ministro ainda citou a colheita recorde esperada e o ciclo do boi como fatores que devem contribuir para a normalização dos preços. Ele também mencionou o impacto da eleição de Trump na valorização global do dólar, criticou a gestão Bolsonaro e ressaltou a criação de três milhões de empregos nos últimos dois anos.

Também no radar estão as reuniões trimestrais do Banco Central com economistas em São Paulo. No encontro de janeiro, os economistas reiteraram a preocupação com a inflação e a dinâmica fiscal e reforçaram a necessidade de continuar com o aperto da Selic, atualmente em 13,25%.

A agenda externa traz também dados preliminares da pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança e as expectativas de inflação do consumidor americano (12h), e discursos das diretoras do Fed Michelle Bowman (11h25) e Adriana Kugler (14h)

Na China, a Administração Reguladora Financeira Nacional (NFRA) realizará um programa piloto para reformar fundos de seguradoras que possuem investimentos em ouro, segundo comunicado divulgado hoje. Em nota, o órgão regulador afirma que dez empresas seguradoras devem participar do programa, que tem como objetivo "promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria".

Às 9h28, o dólar à vista subia 0,16%, a R$ 5,7639. O dólar futuro para março tinha alta de 0,15%, a R$ 5,7950.

