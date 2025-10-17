A- A+

inflação da construção Alta mais branda na mão de obra desacelera inflação da construção no IGP-10 de outubro, diz FGV O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,42% em setembro para uma alta de 0,21% em outubro

O aumento mais brando no custo da mão de obra da construção desacelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,22% em setembro para um avanço de 0,25% em outubro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,27% em outubro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,15% no mês.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,71% em setembro para uma elevação de 0,16% em outubro.



