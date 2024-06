Alta no PIB de serviços do 1º tri ante 4º tri de 2023 é a mais acentuada desde 4º tri

A- A+

A queda de 0,1% no PIB Industrial do primeiro trimestre do ano, em comparação aos últimos três meses de 2023, foi a primeira taxa negativa para a indústria nacional desde o quarto trimestre de 2022

A alta de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) do setor de serviços no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023 foi a mais acentuada desde o quarto trimestre de 2020, quando os serviços avançaram 3,1% na comparação com o trimestre anterior, informou nesta terça-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro destaque da divulgação dos números do PIB foi o crescimento da agropecuária na margem, uma alta de 11,3%, que foi a mais acentuada desde o primeiro trimestre de 2023.



Já a queda de 0,1% no PIB Industrial do primeiro trimestre do ano na comparação com os últimos três meses de 2023 foi a primeira taxa negativa para a indústria nacional desde o quarto trimestre de 2022.

Ainda nesse tipo de comparação, houve alta de 1,5% no Consumo das Famílias, a taxa mais acentuada desde o segundo trimestre de 2022, quando houve alta de 2%.

Também chamou atenção a alta de 6,5% nas importações no primeiro trimestre ante o período imediatamente anterior, a taxa mais elevada desde o primeiro trimestre de 2021, quando cresceram 12%

