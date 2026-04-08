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DINHEIRO Alta no preço das passagens aéreas vai depender do fim das incertezas no Oriente Médio. Entenda Pacote de ajuda a companhias anunciado pelo governo pode mitigar impacto em custos, mas não vai compensar reajuste do querosene de aviação

Mais do que a alta imediata do combustível de aviação a reboque do salto na cotação do petróleo no mercado internacional, a incerteza sobre a trajetória de preços do barril e dos combustíveis derivados, como o querosene de aviação (QAV) e o volume de oferta da commodity mais para frente vai puxar aumento das tarifas aéreas no Brasil, afirmam especialistas.

Ontem, os indicadores da cotação internacional do petróleo despencaram após o anúncio do presidente Donald Trump de que tinha firmado um acordo de cessar-fogo de duas semanas com o Irã, o que foi confirmado pelo regime dos aiatolás.

A trégua inclui a reabertura do Estreito de Ormuz para petroleiros, principal fator que pressiona o preço do barril com a redução da oferta de petróleo, mas tudo ainda é muito frágil para garantir que haverá uma redução rápida dos custos dos combustíveis. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um efeito prolongado da crise energética mesmo se a guerra for encerrada agora.

Neste cenário, o reajuste dos bilhetes aéreos é visto como inevitável, ainda que possa ser, de alguma forma, mitigado pelo pacote de medidas anunciado na segunda-feira pelo governo federal num esforço para frear a alta no preço dos combustíveis, incluindo subsídios ao QAV, além de outros para o óleo diesel e o gás de cozinha.

'Futuro totalmente incerto'

Para Alessandro Oliveira, especialista do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o governo está apresentando o que “dá para fazer” neste momento, dado que o preço do petróleo saltou:

— É um futuro totalmente incerto. Coloca a precificação das companhias aéreas sob incerteza, porque elas vendem passagem para períodos futuros, julho, Natal, carnaval do ano que vem, mas não sabem quando o combustível vai voltar a cair ou se pode chegar a uma situação extrema em que se pare de vender — explica ele. — Daí, a racionalidade é tratar o observável hoje: o preço aumentou, vamos vender a passagem a um novo custo.





Reajustes lá fora

No exterior, também pesam contra a aviação global os impactos da guerra no turismo, com a insegurança em torno de países atacados pelo Irã no Oriente Médio que funcionam como hubs aéreos, caso de Catar e Emirados Árabes Unidos. A reorganização de rotas e o efeito na demanda por passagens impacta o negócio das companhias e pode ter reflexo nas brasileiras.

Lá fora, diversas companhias aéreas já anunciaram aumento de tarifas e de taxas cobradas por serviços aos passageiros. Na terça-feira, a americana Delta Air Lines anunciou aumento de US$ 10 a US$ 50 nas taxas cobradas por bagagem despachada em voos domésticos e em algumas linhas internacionais.

Com isso, a taxa total para despachar uma primeira e uma segunda malas sobe em US$ 10, passando para US$ 45 e US$ 55, respectivamente. Se o passageiro tiver um terceiro volume despachado, a cobrança sobe em US$ 50, alcançando US$ 200. A Delta está fazendo o movimento já iniciado pelas concorrentes United Airlines e JetBlue Airways.

Isenção de impostos não detém preço

Para tentar frear os reajustes nos bilhetes aéreos no Brasil, o governo decidiu isentar o querosene de aviação da incidência de PIS/Cofins, numa perda de arrecadação a ser compensada por um aumento no imposto que incide sobre cigarros.

Na última semana, a Petrobras anunciou aumento de quase 55% no QAV a partir deste mês. Na sequência, divulgou um cronograma que vai permitir às distribuidoras pagarem 18% desse aumento no primeiro mês e parcelar o restante. Em paralelo, pagamentos de tarifas aeroportuárias de navegação seriam postergados.

Oliveira, do ITA, avalia que esse conjunto de medidas pode trazer alívio às companhias, mas não vai evitar a alta nos custos, porque “as aéreas não podem trabalhar com um horizonte tão curto”.

Segundo informações da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), o reajuste do preço anunciado pela Petrobras eleva o QAV a 40% do custo operacional das companhias no país.

— A tendência é que o load factor (ocupação) caia, a demanda se retraia, com algumas rotas podendo perder voos e algumas cidades (deixarem de ser atendidas) — diz o especialista.

Um executivo próximo a companhias aéreas do país que pede para não se identificar explica que, ainda que o efeito da alta do combustível seja temporariamente mitigado, “a conta vai chegar”. As passagens já entraram em trajetória de alta com a proximidade da alta temporada de verão no Hemisfério Norte e das férias de julho no Brasil.

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Somado a isso, ele acrescenta, vem a incerteza sobre o valor do querosene, além da variação cambial, destacando que quase dois terços dos custos operacionais das companhias brasileiras são precificados em dólar.

Crédito para ‘apagar incêndio’

Entre as medidas propostas pelo governo está prevista a concessão de até R$ 9 bilhões em crédito para as voadoras, em duas frentes: reestruturação financeira e capital de giro. As regras para que as empresas possam tomar esses empréstimos, contudo, ainda não foram divulgadas.

Para o especialista do ITA, não é claro se as companhias vão recorrer a esse crédito, ainda que seja uma sinalização de que o governo está atento, “o que é importante”:

— As companhias pegam crédito para adquirir novas aeronaves. Mas, se o mercado for retraindo, não faz muito sentido contrair dívida. Ao contrário. Quando tem uma crise, a empresa reduz passivos e ativos. Se a crise for persistente, devolve aeronaves — alerta ele.

De imediato, há pouco a ser feito pelas empresas para compensar a alta de custos, destaca. Uma saída seria trocar aviões por outros que consomem 30% menos combustível, mas não há oferta na indústria. Por isso, o ajuste acaba sendo no modelo de negócio, nos voos.

A fonte que acompanha as discussões entre as companhias aéreas destaca que a oferta de crédito é uma iniciativa positiva, mas entende ser uma medida “para apagar incêndio ou tapar buraco”. A justificativa é de que, por não terem contado com ajuda do governo no período da pandemia, as empresas pagam um preço até hoje, com as três grandes do país — Latam, Gol e Azul — tendo passado por processos de recuperação judicial.

Esse executivo explica que as empresas estão se reestruturando e precisam apresentar resultados financeiros e cumprir seus planos de recuperação, mantendo pagamentos em dia. “Pode trazer segurança às empresas e ao mercado”, diz. Ou seja, se for preciso, há crédito disponível.

Procuradas, Latam, Gol, Azul e Abear não comentaram.

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