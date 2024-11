Alternativa ao X, rede social Bluesky ganha um milhão de usuários em 24 horas

A- A+

A rede social americana Bluesky, que se posiciona como uma alternativa ao X, anunciou nesta sexta-feira (15) que ganhou um milhão de usuários em 24 horas, em um momento em que a plataforma de Elon Musk registra diversas baixas.

"É oficial, 1.000.000 de pessoas se juntaram ao Bluesky apenas no último dia! Bem-vindos e obrigado por estarem aqui!", escreveu a plataforma em uma mensagem publicada no Bluesky e no X (antigo Twitter).

O avanço do Bluesky ocorre após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ter atribuído a Musk — que é dono do X — um papel importante para reformar o governo federal, à frente de um departamento recém-criado.

Desde que comprou o Twitter em 2022, Musk relaxou consideravelmente as regras de moderação na plataforma, permitindo, por exemplo, o retorno à rede de contas associadas a movimentos de extrema direita.

Os jornais britânico The Guardian e o espanhol La Vanguardia anunciaram nesta semana que deixarão de publicar conteúdos no X, considerando que este se transformou em uma plataforma midiática "tóxica" que fomenta a desinformação.

O Bluesky foi desenvolvido por Jack Dorsey, criador do antigo Twitter, e tem uma borboleta azul como logotipo, que lembra inevitavelmente o passarinho também azul que caracterizou aquela rede social.

A rede conta com 16 milhões de usuários, um crescimento considerável para uma plataforma que tinha 10 milhões em meados de setembro.

