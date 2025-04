Alto executivo de dona da Lego morre em acidente de esqui em famosa estação da Suíça

A- A+

Um alto executivo da Lego morreu depois de sofrer um acidente enquanto esquiava numa famosa cadeia de montanhas da Suíça.



Michael Halbye, de 64 anos, perdeu o equilíbrio e caiu em alta velocidade numa pista na região de Col de Chassoure, na estação de esqui de Verbier.

A morte de Halbye foi confirmada por Thomas Kirk Kristiansen, presidente do Conselho de Administração da Kirkbi, holding da família que é acionista majoritária da Lego. O dinamarquês servia como seu vice-presidente no Conselho do grupo.

Segundo o The Sun, o acidente ocorreu quando Halbye descia de esqui uma pista íngreme do cantão de Valais. Ele chegou a ser socorrido e levado de helicóptero para um hospital da região, mas não resistiu e foi declarado morto no sábado. Médicos apontaram que ele sofreu hemorragia interna.

