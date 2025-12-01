A- A+

ALUGUÉIS Aluguéis na Faria Lima e na Oscar Freire têm a maior valorização do mundo, aponta consultoria Na Faria Lima, a alta foi de 43% entre 2024 e 2025, com o aluguel médio chegando a 920 euros (cerca de R$ 5,7 mil) por m² por ano

Os aluguéis na Avenida Brigadeiro Faria Lima e na Rua Oscar Freire tiveram as maiores valorizações entre os pontos comerciais do continente e do mundo, de acordo com a Cushman & Wakefield. A consultoria divulgou um relatório em que monitora 141 principais endereços comerciais nas Américas, Europa e Ásia

Na Faria Lima, a alta foi de 43% entre 2024 e 2025, com o aluguel médio chegando a 920 euros (cerca de R$ 5,7 mil) por m² por ano.

Com isso, subiu do 28º para o 25º lugar no ranking dos endereços mais valorizados. Ou seja: o aluguel de um escritório de 1000 m² em um prédio corporativo na região sai por aproximadamente R$ 480 mil por mês, segundo dados da consultoria.

"A presença da Faria Lima, em seu trecho sul, é um reflexo direto da valorização acelerada da região, cujos preços pedidos têm ficado quase o dobro da média de São Paulo", afirmou o líder de pesquisa de mercado da Cushman & Wakefield no Brasil, Dennys Andrade. "Os pontos comerciais escassos na região seguem a tendência, impulsionados por contratos mais longos e por uma demanda muito aquecida de empresas que querem estar nesse endereço", emendou.

A Rua Oscar Freire também se destacou. Há anos, o endereço atrai grifes nacionais e internacionais no bairro dos Jardins, além de algumas lojas conceito, e há anos faz parte do top 30 da Cushman & Wakefield.

Em 2025, entretanto, ela subiu quatro posições (de 26º para 22º), com aluguel médio de 1.128 euros (R$ 7 mil) por m² por ano, o equivalente a uma alta de 65% sobre o ano anterior - a maior valorização do mundo, segundo o levantamento.

Outros endereços brasileiros também apareceram entre os mais valorizados do ranking. São as cariocas Visconde de Pirajá (subiu de 29º para 28º) e Garcia D’Ávila (caiu de 27º para 29º)

O bom desempenho dos endereços brasileiros nesse ranking também teve uma forcinha do câmbio, já que o real se valorizou neste ano perante o euro e o dólar - moedas usadas para padronizar a pesquisa da Cushman & Wakefield ao redor do mundo.

Nas Américas, o pódium dos endereços mais valorizados não teve alteração desde o último ano. No primeiro lugar, reina absoluta a Quinta Avenida, em Nova York (trecho entre o as Ruas 49 e 60, o chamado Upper 5th Avenue). Ali o aluguel sai por 18,3 mil euros por m² por ano.

Na segunda colocação das Américas vem a Madison Avenue (12,3 mil euros por m² por ano), e na terceira, a Rodeo Drive, em Beverly Hills, Los Angeles (10,2 mil euros por m² por ano).

Já o ponto comercial mais caro do mundo fica em Londres. É a New Bond Street, principal ponto de compras da cidade, com aluguel de 20,4 mil euros por m² por ano.



