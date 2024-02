A- A+

Imóveis Aluguel começa o ano subindo mais que a inflação, aponta Índice FipeZap; Recife teve alta de 1,57% Nas 25 cidades pesquisadas em janeiro, locação subiu em média 1,26%. Brasília, Salvador e Curitiba tiveram os maiores avanços entre as 11 capitais monitoradas

O preço médio dos aluguéis residenciais em 25 cidades brasileiras iniciou o ano com aceleração de 1,26%, bem acima da inflação oficial (IPCA) no período, que fechou janeiro em 0,42%, e do mês anterior (1%), segundo dados do Índice FipeZap divulgados nesta terça-feira. Nos últimos 12 meses, o avanço dos preços foi de 16,22%.

Das 25 cidades monitoradas, 21 registraram variação positiva. Entre as 11 capitais monitoradas, as maiores altas ocorreram em Brasília (+ 3,26%), Salvador (2,32%), Curitiba (1,65%), Recife (1,57%) e Rio de Janeiro (1,31%), todas com avanço acima da média nacional.

Belo Horizonte e Florianópolis registraram avanço de preços de 1,09% em janeiro, seguidas por Porto Alegre (0,97%), São Paulo (0,89%) e Goiânia (0,86%). Fortaleza, por outro lado, foi a única capital monitorada em que os preços recuaram 0,49%.

Resultado em 12 meses

O preço médio dos aluguéis nos últimos 12 meses (16,22%) também ficou acima do acumulado da inflação no período (4,51%). Nessa comparação, todas as 25 cidades que integram o índice registraram alta.

Entre as 11 capitais, seis acumularam valorização acima da média, com a cidade de Goiânia no topo (34,05%), seguida por Florianópolis (26,54%), Curitiba (20,57%), Rio (19,27%), Fortaleza (19,04%), Belo Horizonte (17,08%).

As altas de Salvador (14,17%), Porto Alegre (14,09%), Brasília (13,60), São Paulo (13,47%) e Recife (13,20%) ficaram abaixo da média nacional.

Veja também

Bolsa de Valores Ibovespa emenda quarto ganho e se reaproxima dos 130 mil pontos