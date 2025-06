Aluguel de carros: confira cinco vantagens da locação de veículos

A- A+

Para quem precisa de um veículo no cotidiano, mas não quer (ou não pode) investir na compra de um carro próprio, o aluguel surge como uma solução moderna e eficiente. Flexibilidade, menor burocracia e economia são apenas alguns dos benefícios que estão conquistando cada vez mais motoristas.

Um levantamento da Turbi, empresa pioneira no serviço 100% digital de tecnologia de locação de veículos, aponta que o principal destino de quem aluga um carro, por pelo menos uma hora, são os programas de lazer.

A pesquisa aponta que 58% dos consumidores optam pelo automóvel temporário para viagens curtas ou passeios dentro da cidade, como ir a um restaurante. Outros 17% usam o serviço de alugueis para realizar tarefas esporádicas de rotina, como fazer compras. Deslocamentos que envolvem o trabalho é o motivo para apenas 13% dos entrevistados e outros 8% recorrem à locação quando não podem usar seu carro próprio.

Confira 5 vantagens de alugar um carro e veja por que essa pode ser a melhor escolha para o seu estilo de vida:

1. Flexibilidade para escolher o modelo ideal

Precisa de um carro compacto para circular na cidade durante a semana e de um SUV para viajar no fim de semana? Com o aluguel, você pode trocar de veículo conforme sua necessidade, sem se prender a um único modelo. Isso oferece liberdade para testar diferentes opções e se adaptar a cada ocasião.

2. Economia com manutenção e impostos

Ao alugar, você não precisa se preocupar com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório ou manutenção preventiva. Esses custos já estão inclusos no valor da locação, o que ajuda no planejamento financeiro e evita surpresas no orçamento.

“Com certeza esse é um dos principais motivos pelos quais a demanda por automóveis alugados, em uma plataforma 100% digital, está crescendo”, explica o Diego Lira, CEO da Turbi.

“Além da economia de gastos fixos com um carro próprio, é preciso considerar também a economia de tempo com burocracias que não fazem mais sentido nos dias de hoje”, comenta.

Para fugir da desvalorização do veículo, motoristas preferem o aluguel.

3. Menos burocracia

Comprar um carro envolve trâmites como financiamentos, registros e vistorias. Já o aluguel exige apenas uma análise rápida de cadastro, e em poucos minutos você pode sair dirigindo. É uma alternativa prática, principalmente para quem precisa de um carro com urgência.

Outra facilidade é a digitalização do aluguel de carros por assinatura. A modalidade elimina a necessidade de ir até locadora preencher papeis em um processo burocrático e demorado.

“Hoje basta fazer um cadastro online, onde o usuário comprova seus documentos de identidade e habilitação para ser aprovado em poucos minutos”, diz o CEO.

4. Sem desvalorização do veículo

Ao contrário de um carro próprio, que perde valor a cada ano, o carro alugado não traz esse tipo de preocupação. Você devolve o veículo ao fim do contrato e, se quiser, pode alugar um modelo mais novo, sempre com a garantia de um automóvel em ótimo estado.

5. Mobilidade sob demanda

Alugar um carro permite que você tenha um veículo apenas quando realmente precisa. Isso é ideal para quem vive em grandes cidades e costuma usar transporte público no dia a dia, mas quer um carro disponível em momentos específicos, como viagens ou compromissos especiais.

Ainda é possível a trocar o modelo dependendo da necessidade, como, por exemplo, Está com um modelo compacto para andar na cidade, mas vai fazer uma viagem que precisa de mais espaço no porta-malas, basta trocar por um sedã ou SUV.

