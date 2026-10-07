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aluguel Aluguel residencial sobe 0,28% em setembro ante 0,29% em agosto, aponta IVAR No acumulado de 12 meses, o ritmo de alta perdeu força em três das quatro capitais analisadas

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) subiu 0,28% em setembro de 2026, praticamente estável em relação a agosto (0,29%). No acumulado em 12 meses, houve leve desaceleração, com a taxa passando de 5,09% em agosto para 5,08% em setembro, informou nesta quarta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"A alta de 0,28% do IVAR em setembro reflete a continuidade da demanda por locação residencial em um ambiente de crédito imobiliário ainda restritivo, que mantém parte das famílias no mercado de aluguel. Apesar da desaceleração observada em algumas capitais, a oferta limitada de imóveis para locação e os reajustes de contratos seguem sustentando a elevação dos preços, com destaque para os avanços registrados em Porto Alegre e no Rio de Janeiro", afirma Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV.

Capitais

Na leitura mensal, os aluguéis avançaram em quase todas as capitais pesquisadas. Porto Alegre apresentou a maior alta, com 0,57%. No Rio de Janeiro, houve avanço de 0,45%.

Em São Paulo, houve desaceleração, de 0,30% em agosto para 0,15% em setembro. Belo Horizonte registrou estabilidade (0,00%), após forte desaceleração em relação ao mês anterior.

No acumulado de 12 meses, o ritmo de alta perdeu força em três das quatro capitais analisadas. O Rio de Janeiro liderou a desaceleração, com a taxa caindo de 6,37% em agosto para 5,77% em setembro. Belo Horizonte também desacelerou, de 8,47% para 7,88%, e São Paulo passou de 4,58% para 4,35%. Na contramão, Porto Alegre acelerou, com a taxa em 12 meses subindo de 3,36% para 4,36%.

A próxima apuração do IVAR, com dados referentes a outubro, será divulgada no dia 6 de novembro.

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