A- A+

IVAR Aluguel residencial sobe 0,37% em novembro, após alta de 0,57% em outubro, revela FGV Índice acumulou uma alta de 6,92% nos 12 meses

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,37% em novembro, após terem subido 0,57% em outubro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

O índice acumulou uma alta de 6,92% nos 12 meses encerrados em novembro, ante um avanço de 5,58% nos 12 meses terminados em outubro.

"O destaque de novembro está no acumulado em 12 meses, que avançou para 6,92%, bem acima dos 5,58% registrados em outubro. Esse salto mostra que, apesar da desaceleração mensal, a tendência de alta no mercado de locação ainda é clara. Capitais como Belo Horizonte e São Paulo puxaram essa aceleração. Esse comportamento indica que, mesmo com sinais de moderação, os reajustes continuam superando os praticados em 2024 e devem seguir influenciando as negociações no início de 2026", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,13% em outubro para alta de 0,52% em novembro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,68% para elevação de 1,13% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 1,30% em outubro para alta de 0,39% em novembro; e em Porto Alegre, de alta de 0,88% para recuo de 0,37%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 6,53% em São Paulo; 11,37% em Belo Horizonte; 5,50% no Rio de Janeiro; e 4,63% em Porto Alegre.



Veja também