MERCADO Aluguel residencial sobe 0,65% em janeiro e atinge 5,62% em 12 meses, revela FGV Um ano atrás, a alta mensal era de 3,7%

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,65% em janeiro, após terem subido 0,51% em dezembro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta sexta-feira, 6. O índice acumulou uma alta de 5,62% nos 12 meses até janeiro, ante um avanço de 8,85% nos 12 meses encerrados em dezembro.

"Apesar da forte desaceleração observada na taxa de variação em 12 meses dos preços de aluguel residencial, esse movimento se deve a um forte efeito-base - a janela de 12 meses passou a comparar o nível atual com um período anterior em que os reajustes estavam mais elevados - a exemplo de janeiro de 2025 que registrou alta mensal de 3,7%. Ainda assim, a desaceleração do acumulado em 12 meses não implica, por si só, queda do aluguel ou pausa do movimento de preços. Inclusive, os aluguéis podem seguir registrando aumentos mensais, porém, em ritmo compatível com uma normalização do ciclo após um período de maior volatilidade registrada entre 2023 e 2024", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,65% em dezembro para alta de 0,63% em janeiro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de estabilidade (0,0%) para alta de 0,57% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 1,11% em dezembro para alta de 0,53% em janeiro; e em Porto Alegre, de alta de 0,25% para aumento de 0,78%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 5,64% em São Paulo; 12,71% em Belo Horizonte; 9,98% no Rio de Janeiro; e -1,74% em Porto Alegre.

