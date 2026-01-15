A- A+

ECONOMIA Aluguel sobe quase 10% em 2025. Veja quais foram as cidades mais caras para morar no ano passado Alta de 9,44% no ano passado, ritmo menor que nos anos anteriores, foi mais que o dobro da inflação no ano

O custo do aluguel subiu, em média, quase 10% no ano passado. Mais especificamente, a média ficou em 9,44% em 2025 e por pouco não terminou em dois dígitos. A alta foi mais que o dobro da inflação geral do ano passado: 4,26%.

Capitais do Nordeste dominam o 'top 5' com três das cinco maiores altas. Teresina foi a campeã com alta de 21,8%. Em segundo lugar, destaca-se Belém, que recebeu no ano passado a COP30.

O avanço geral, porém, foi em ritmo menor que o observado nos anos anteriores. Em 2024, a locação residencial subiu, em média, 13,5%. Em 2023 e 2022, o índice chegou a ter alta de 16% ao ano, período em que houve um salto pós-pandemia.

Os dados fazem parte do Índice FipeZAP, calculado pela Fipe com base em anúncios da OLX/Zap veiculados na internet, que acompanha o preço médio de imóveis em 36 cidades brasileiras, incluindo as capitais.

Embora o aumento represente uma desaceleração frente aos últimos anos, mostra que o mercado imobiliário segue aquecido no país. Isso porque a alta se manteve acima do comportamento geral dos preços, considerando a inflação média ao consumidor medida pelo IPCA em 2025, calculada pelo IBGE no intervalo da meta do Banco Central (3% com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais e para menos).

As capitais onde o aluguel mais subiu em 2025, segundo o FipeZAP:

Teresina (PI): 21,81%



Belém (PA): 17,62%



Aracaju (SE): 16,73%



Vitória (ES): 15,46%



João Pessoa (PB): 15,31%



Cuiabá (MT): 14,61%



Belo Horizonte (MG): 13,01%



Fortaleza (CE): 12,45%



Salvador (BA): 12,38%



Maceió (AL): 12,22%



São Luís (MA): 11,37%



Curitiba (PR): 10,98%



Rio de Janeiro (RJ): 10,87%



Natal (RN): 10,13%



Recife (PE): 9,82%



Porto Alegre (RS): 9,38%



Florianópolis (SC): 9,35%



São Paulo (SP): 7,98%



Brasília (DF): 6,41%



Goiânia (GO): 4,67%;



Manaus (AM): 1,06%.

Entre as capitais, os maiores avanços no ano foram observados em Teresina (21,81%), Belém (17,62%), Aracaju (16,73%), Vitória (15,46%) e João Pessoa (15,31%). A menor alta foi registrada em Manaus, capital do Amazonas, com avanço de 1% no ano. A cidade teve, na prática, uma queda real, já que a média de reajuste de aluguel na região ficou abaixo da inflação estimada no acumulado do ano.

Para além das capitais, o FipeZap mede ainda a variação de preços de locação em quatorze cidades. Nesse grupo, Campinas (SP) liderou a alta, com avanço de 19,92%, seguida por Pelotas (RS), com 18,81%, e Niterói (RJ), onde os aluguéis subiram 16,27% no ano.

Cidades onde o aluguel mais subiu em 2025, segundo o FipeZAP

Campinas (SP): 19,92%



Pelotas (RS): 18,81%



Niterói (RJ): 16,27%



São José do Rio Preto (SP): 15,41%



Barueri (SP): 13,97%



Santos (SP): 12,80%



Ribeirão Preto (SP): 11,60%



Joinville (SC): 11,49%



Praia Grande (SP): 9,40%



Santo André (SP): 7,83%



São José dos Campos (SP): 7,43%



São Bernardo do Campo (SP): 7,31%



Guarulhos (SP): 7,14%



São José (SC): -3,10%

Na comparação por número de dormitórios, os imóveis de três quartos foram os que mais encareceram no ano passado, com alta média de 10,19% no ano. Em seguida, aparecem os aluguéis de até um quarto (9,81%), os imóveis com quatro ou mais dormitórios (9,64%) e, por último, os de dois quartos (9,19%).

Retorno do aluguel alcança maiores níveis desde 2011

A pesquisa também apura quanto o proprietário ganha por ano, em média, ao colocar um imóvel para alugar, em relação ao valor de venda mensal (considerando o preço por metro quadrado). Em dezembro de 2025, essa taxa chegou a 5,96% ao ano, segundo o FipeZAP.

Isso significa que, mantidos os preços, o aluguel rendeu quase 6% ao ano sobre o valor do imóvel.

Embora esse retorno ainda fique abaixo da rentabilidade projetada para a maioria das aplicações financeiras em 12 meses, a rentabilidade ao locador é o mais elevado desde 2011, quando a taxa ficou ao redor desse nível entre os meses de maio e outubro. O retorno já havia encostado nesse patamar entre abril e setembro de 2024, mas voltou a subir.

Em termos comparativos, a rentabilidade média foi maior entre os imóveis com um dormitório, chegando a 6,68% ao ano. Em seguida, ficam os imóveis de dois dormitórios, com 6,21%.

