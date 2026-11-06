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evento Alunos universitários realizam feira de economia criativa em novembro Evento reúne produtos autorais, pequenos empreendedores e bazar de moda circular, de 16 a 20 de novembro, com entrada gratuita, no UniFBV

Os alunos do Centro Universitário UniFBV Wyden, na Imbiribeira, no Recife, participam, de 16 a 20 de novembro, da Feira Economia Criativa 2026, iniciativa que reúne exposição e comercialização de produtos e serviços autorais, além de um bazar de trocas de roupas e acessórios. O evento será realizado das 11h às 19h, no corredor da Cantina do Tio Valter, na instituição, com entrada aberta ao público.

A iniciativa integra a programação do Mês do Design e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo criativo, oferecendo principalmente aos estudantes da instituição a oportunidade de divulgar e comercializar suas criações. Entre os produtos oferecidos estão bottons, adesivos, chaveiros, artigos de papelaria, bijuterias, acessórios para cabelo, bolsas, peças de porcelana e itens de crochê.

A programação também contará com o Bazar de Trocas – Moda Circular, voltado à troca e à venda de roupas e acessórios por preços simbólicos. A atividade terá curadoria de estudantes dos cursos de Design de Moda e Design, com foco na sustentabilidade, no consumo consciente e no reaproveitamento de peças.

“A Feira de Economia Criativa é uma oportunidade para valorizar os talentos dos nossos estudantes e fortalecer pequenos negócios, aproximando o público de produtos autorais e incentivando o empreendedorismo na prática. Com o Bazar de Trocas, também estimulamos a moda circular e mostramos como criatividade e sustentabilidade podem caminhar juntas”, afirma Rossana Nanuska, coordenadora dos cursos de Economia Criativa do UniFBV Wyden.

Para Julia Martins, aluna do quarto período do curso de Design, que faz chaveiros de crochê desde 2021 esta é uma oportunidade de expor sua arte e reforçar o orçamento. “Participei na edição do ano passado e achei superinteressante ter esse espaço. É um momento que temos de criarmos conexões, ganhar visibilidade e porque ainda serve para gerar uma ajuda financeira para as despesas com a faculdade”, disse.

Podem participar como expositores alunos, ex-alunos, professores, funcionários e outros interessados, mediante consulta. As inscrições devem ser realizadas até 9 de novembro, por meio de formulário on-line. As vagas são limitadas, em função do espaço disponível.

Bazar

A iniciativa ainda contará com um bazar de trocas de roupas e acessórios trabalhando o conceito de Economia Circular. Além de tudo será realizado também uma capacitação ensinando os interessados como fazer a montagem e organização do seu próprio bazar.

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