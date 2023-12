A- A+

NEGÓCIOS Amazon acusa rede internacional de roubar milhões de dólares em reembolsos fraudulentos Empresa oferecia serviço pago que permitia aos usuários comprar produtos de varejistas on-line e fingir devolvê-los, ficando com os itens e o valor do reembolso

A Amazon acusou uma organização internacional, incluindo clientes e vários ex-funcionários, de conspirar para roubar milhões de dólares em produtos on-line por meio de reembolsos fraudulentos. Em uma ação judicial apresentada na quinta-feira passada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Seattle, a gigante do e-commerce acusou o grupo, chamado REKK, de perpetrar a fraude entre junho de 2022 e maio deste ano. O processo inclui mais de 20 réus nomeados e 20 indivíduos não nomeados.

De acordo com o processo, a REKK é uma grande participante de um setor clandestino de fraudadores que "criaram empresas ilegítimas que oferecem reembolsos fraudulentos a indivíduos em todo o mundo que estão conscientemente envolvidos e participando da fraude" para obter produtos caros gratuitamente.

A ação, de 44 páginas, dizia que a REKK oferecia seu serviço por meio de canais de mídia social como o Reddit e o aplicativo de mensagens Telegram como um serviço pago que permitia aos usuários comprar produtos de varejistas on-line e fingir devolvê-los, ficando com o produto e o reembolso.

Laptops, games e até moedas de ouro

No processo, a Amazon afirma que mais de uma dúzia de reembolsos fraudulentos foram emitidos de junho de 2022 a maio de 2023 para itens caros, incluindo laptops, consoles de jogos e uma moeda de ouro de 24 quilates.

Também diz que pelo menos sete ex-funcionários da Amazon aceitaram milhares de dólares em subornos para processar reembolsos de produtos que nunca foram devolvidos.

A REKK se fez passar por clientes da Amazon, usou mensagens de phishing para obter credenciais, manipulou sistemas por meio de acesso não autorizado e subornou funcionários para conceder reembolsos, de acordo com o processo.

Considerando apenas o esquema com os funcionários, a empresa arcou com mais de US$ 500 mil em devoluções fraudulentas.

A REKK não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No sábado, seu canal no Telegram havia sido fechado.

Uma pesquisa da National Retail Federation, uma associação comercial americana, e da Appriss Retail, uma empresa que combate fraudes e roubos no varejo do país, estimou que, em 2022, cerca de 10% das compras on-line devolvidas foram consideradas fraudulentas.

Para cada US$ 100 em mercadorias devolvidas aceitas, segundo a pesquisa, os varejistas perderam US$ 10,40 com fraudes de devolução.

A Amazon acrescentou na ação que gastou US$ 1,2 bilhão e empregou mais de 15 mil pessoas e modelos de aprendizado de máquina para evitar roubo, fraude e abuso.

Não ficou imediatamente claro se uma investigação policial sobre a REKK estava em andamento. O escritório do procurador dos EUA em Seattle não respondeu a um pedido de comentário feito pelo New York Times.

