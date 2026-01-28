A- A+

EMPREGOS Amazon anuncia corte de cerca de 16 mil vagas em novo ajuste para simplificar estrutura Demissões decorrem de um processo iniciado em outubro para simplificar a estrutura da empresa, aumentar a autonomia das equipes e acelerar a tomada de decisões

A Amazon anunciou nesta quarta-feira (28) a eliminação de cerca de 16 mil postos de trabalho em diferentes áreas da companhia, como parte de um novo ajuste organizacional voltado à redução de camadas hierárquicas e de burocracia interna.

Em mensagem enviada aos funcionários, a vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia da Amazon, Beth Galetti, afirmou que as demissões decorrem de um processo iniciado em outubro para simplificar a estrutura da empresa, aumentar a autonomia das equipes e acelerar a tomada de decisões. Segundo ela, enquanto parte das áreas concluiu as mudanças no ano passado, outros times só finalizaram as revisões agora, o que levou aos cortes anunciados hoje.

De acordo com o comunicado publicado no site de notícias da Amazon, a maior parte dos funcionários afetados nos Estados Unidos terá um prazo de até 90 dias para buscar recolocação interna, com prazos variando em outros países conforme exigências locais. Para aqueles que não encontrarem uma nova posição ou optarem por deixar a empresa, a Amazon informou que oferecerá pacotes de transição, incluindo indenização, serviços de recolocação profissional e benefícios de saúde, quando aplicável.

Galetti ressaltou que, apesar das reduções, a companhia seguirá contratando e investindo em áreas consideradas estratégicas para o crescimento futuro. A executiva afirmou ainda que o grupo não planeja anunciar cortes amplos de forma recorrente, embora cada equipe continue avaliando sua estrutura, capacidade operacional e velocidade de inovação em um ambiente global que classificou como de rápidas mudanças.



