INVESTIMENTO Amazon anuncia investimento US$ 5 bilhões no México O valor investido "trata-se de uma aposta decisiva no crescimento socioeconômico e no futuro digital deste grande país e de todos os mexicanos", disse vice-presidente da Amazon para América Latina

A Amazon anunciou um investimento de US$ 5 bilhões no México. Segundo a brasileira Paula Bellizia, vice-presidente da Amazon para América Latina, a decisão foi motivada pelo destaque do país no cenário global e pela qualidade da formação profissional.

"Chegamos ao México para ficar. Este investimento de US$ 5 bilhões vai muito além da construção de centros de dados de última geração. Trata-se de uma aposta decisiva no crescimento socioeconômico e no futuro digital deste grande país e de todos os mexicanos", disse Bellizia ao lado da presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante coletiva de imprensa.

Impacto na economia

Paula Bellizia destacou que a inteligência artificial (IA), habilitada por tecnologias em nuvem, será fundamental para o crescimento econômico do México.

De acordo com projeções da empresa, a adoção da IA poderá agregar mais de US$ 19 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do país até 2030.

"Estimamos que, nos próximos 15 anos, nosso investimento contribuirá com mais de US$ 3 bilhões para o PIB do México e apoiará, em média, sete mil empregos altamente qualificados e de tempo integral, por ano."



