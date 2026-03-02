A- A+

INVESTIMENTO Amazon anuncia investimentos adicionais de 18 bilhões de euros na Espanha Valor se soma aos 15,7 bilhões de euros já anunciados em maio de 2024 para um período de dez anos

A Amazon afirmou nesta segunda-feira (23) que fará um investimento adicional de 18 bilhões de euros (R$ 109,37 bilhões) na Espanha, que se somam aos 15,7 bilhões de euros (R$ 95,40 bilhões) já anunciados em maio de 2024 para um período de dez anos.

"Anunciamos planos para investir 33,7 bilhões de euros (R$ 205,23 bilhões) na Espanha [no total] para ampliar e sustentar a infraestrutura de centros de dados, oferecendo capacidades avançadas de inteligência artificial (IA) e computação em nuvem a organizações de toda a Europa", indicou a Amazon em um comunicado.

"Em um mundo cheio de incertezas, nosso país é um porto seguro", comemorou na rede social X o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, após se reunir com uma delegação da Amazon no Congresso Mundial de Telefonia Móvel, em Barcelona.

