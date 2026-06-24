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BRASIL

Amazon Basics, marca própria da gigante varejista, chega ao Brasil

Empresa reforça aposta no país com lançamento, que abrange produtos em categorias como casa, pets, e escritório e ocorre às vésperas da temporada de promoções do Prime Day

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O logotipo da Amazon.O logotipo da Amazon. - Foto: Kazuhiro Nogi / AFP

A gigante do e-commerce Amazon anunciou nesta quarta-feira o lançamento de sua marca própria no Brasil, a Amazon Basics. A marca, que já possui presença global, conta com produtos em categorias que vão desde itens para pets e de organização para casa, até acessórios para computador, itens para escritório, ferramentas e acessórios de mesa.

O lançamento acontece uma semana antes do Prime Day 2026 — que vai acontecer entre o dia 1º e 7 de julho — e busca reforçar um momento de expansão logística da empresa, que vem crescendo seu portfólio no país.

"Trazer essa marca ao Brasil significa oferecer uma experiência de compra completa, de ponta a ponta", afirmou, em nota, Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil.

 

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A Amazon cita levantamento da NielsenIQ feito para a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (ABMAPRO), que apontou que os itens de marcas próprias atingiram 34% de penetração nos lares do país, registrando um índice de crescimento anual de 9,2% em 2025.

A companhia diz enxergar nesse cenário uma oportunidade estratégica, diante da baixa participação de marcas próprias no faturamento total do varejo. No Brasil, essa fatia oscila entre 8% e 15%, bem abaixo dos mais de 40% verificados em países europeus.

A Amazon informou ter investido R$ 19 bilhões no Brasil em 2025, cinco vezes a média anual desde sua entrada no país. Segundo a empresa, a expansão do portfólio de varejo e marketplace e o crescimento da rede logística, que já soma mais de 300 centros de distribuição e estações de entrega em todos os estados e no Distrito Federal, criaram as condições para a chegada da Amazon Basics ao mercado brasileiro.

De acordo com a companhia, a marca terá produtos armazenados localmente no Brasil, e permitirá que membros da assinatura Prime tenham a com opções de entrega no mesmo dia e no dia seguinte, além de cupons de até 15% em produtos selecionados.

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