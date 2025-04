A- A+

Tecnologia Amazon desafia Starlink e lança primeiros satélites para fornecer internet via espaço Empresa de Jeff Bezos lança 27 satélites em parceria com a ULA e planeja oferecer o serviço até o final de 2025

A empresa americana Amazon, do bilionário Jeff Bezos, está se preparando para fazer o lançamento de seus primeiros satélites, com objetivo de fornecer internet a partir do espaço.

Assim, a gigante da tecnologia desafiará a Starlink, de Elon Musk.

A missão prevê o lançamento de 27 satélites por meio de um foguete Atlas V, do grupo United Launch Alliance (ULA), que inclui Boeing e Lockhead Martin.

Além disso, a decolagem está prevista para o dia 9 de abril, a partir das 13h (de Brasília), com origem em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos.

A ULA já havia lançado dois protótipos para Amazon em 2023.

Os satélites fazem parte do primeiro lote de uma rede de até 3.200 dispositivos em órbita baixa, que fornecerão internet de alta velocidade para áreas remotas do globo terrestre.

Segundo a empresa de comércio online, o serviço estará disponível até o final de 2025.

A Amazon busca competir com a rede de satélites de Musk, que atualmente já conta com mais de 6.750 satélites em órbita, segundo o próprio site.

Assim, segue como líder mundial no setor que se encontra em expansão.

Além da Starlink, a Amazon também deverá competir com a companhia europeia Eutelsat, a chinesa GuoWang e a canadense Telesat.

