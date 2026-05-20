A- A+

Amazon Conecta Amazon destaca crescimento no Nordeste e projeta avanços para a região Pernambuco foi considerado um ponto estratégico na logística da região, durante a 6ª edição do Amazon Conecta

São Paulo (SP) - A Amazon Brasil destacou nesta quarta-feira (20) o crescimento que vem alcançando no Brasil, em especial na Região Nordeste. O balanço foi apresentado por porta-vozes da empresa, durante a 6ª edição do Amazon Conecta 2026, em São Paulo.

Segundo o diretor de operações da Amazon, Márcio Neves, Pernambuco cumpre um papel operacional importante na logística por causa do envio de produtos para outros estados da região. Em solo pernambucano, a companhia já opera sete estações de entrega e dois grandes centros de distribuição, ambos no Cabo de Santo Agostinho.

"Lançamos, no último mês, entregas de produtos no mesmo dia, saindo do Recife para João Pessoa. Também temos uma operação chamada centro de sorteamento, onde ocorrem envios para todo interior do Nordeste. A gente também já cobre, com parceiros externos da Amazon, que usam nossos sistemas e tecnologias, atendendo Caruaru, Campina Grande (na Paraíba) com entregas no dia seguinte. Também enviamos para Natal e Caicó (no Rio do Grande do Norte) e Patos e Sousa (na Paraíba)", explicou.

A Diretora de Fulfillment By Amazon (FBA), Julia Salles, acrescentou ainda que a presença de três armazéns no Nordeste - no Recife, em Fortaleza e em Salvador, este último recém inaugurado - contribuíram para o aumento no número de vendas na região.

"Quando a gente começou a transferir inventário, transferir produtos do Sudeste e de outras regiões para o Nordeste, a gente viu uma aceleração inacreditável de vendas", disse.

A diretora ainda reforçou a força do Prime entre os consumidores do Nordeste. O serviço por assinatura oferece benefícios nas compras como frete grátis, possibilidade de entregas mais rápidas e descontos exclusivos, além de contemplar o streaming audiovisual e de música.

Potencial

O crescimento de alcance da Amazon no Nordeste deve continuar, segundo Neves. O diretor reforçou o potencial que a região tem para o mercado.

"O Nordeste, como um todo, é uma das regiões foco no nosso crescimento. Se olharmos a demanda no Brasil, a região tem um PIB de 25%. O nosso volume ainda não está nesse patamar. Isso mostra que a gente tem um potencial enorme para crescer na região", afirmou.

Um desses avanços, segundo a CEO da Amazon no Brasil, Juliana Sztrajtman, pode ser a ampliação do Amazon Now, lançado em março deste ano. O serviço, que realiza entrega de alimentos frescos e congelados em até 15 minutos, está disponível em oito capitais brasileiras, sendo Recife e Fortaleza, as representantes do Nordeste.

"O serviço vai continuar se expandindo daqui para frente, porque o investimento nunca é pontual, ele se mantém ao longo dos meses e dos anos. Essa é nossa grande aposta, sempre pensando no consumidor de todas as regiões do Brasil", afirmou.

Brasil

Nacionalmente, a Amazon também cresceu ao longo do último ano e deste primeiro semestre até então. Nos números, destaque para o anúncio de 300 centros logísticos no país, sendo três lançados por semana desde janeiro deste ano, segundo Juliana Sztrajtman.

O quadro de funcionários diretos e indiretos da empresa também cresceu. Segundo a CEO, o número de trabalhadores dobrou no último ano, passando de 18 mil pessoas para 36 mil.

Para este ano, uma das novidades é o crescimento do número de lojas parceiras, que podem receber e entregar pacotes da Amazon. Segundo Márcio Neves, a expectativa é de que mais 2 mil novos pontos possam contribuir no alcance da Amazon.

Amazon Conecta

Evento exclusivo da Amazon Brasil, o Amazon Conecta foi realizado ao longo desta quarta, no WTC Events Center, em São Paulo.

O evento ofereceu conhecimento, ferramentas, conexões e inspiração para capacitar os vendedores para expandirem seus negócios. O Amazon Conecta abordou desde as atualizações e inovações da Amazon no Brasil, até estratégias de finanças, precificação, vendas e gestão.

O evento também explorou o potencial do Amazon Ads e da Inteligência Artificial para otimizar a performance dos vendedores, bem como tendências e temas do momento, como a Copa do Mundo.

*O repórter foi a São Paulo a convite da Amazon.

Veja também