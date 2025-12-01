A- A+

MULTICLOUD Amazon e Google lançam serviço unindo plataformas em nuvem para tornar conectividade mais rápida Negócio permitirá que usuários estabeleçam conexões privadas entre as duas empresas em minutos, em vez de semanas

Amazon e Google lançaram no domingo (30) um serviço de rede multicloud desenvolvido conjuntamente para atender à crescente demanda por conectividade mais rápida e confiável, informaram as empresas em um comunicado.

De acordo com reportagem da Reuters, a iniciativa acontece em um momento em que até interrupções na internet, mesmo que breves, podem causar grandes falhas.

O novo serviço permitirá que os usuários estabeleçam conexões privadas e de alta velocidade entre as plataformas de computação das duas empresas em minutos, em vez de semanas. Ele combina o Interconnect–multicloud da Amazon Web Services (AWS) com o Cross-Cloud Interconnect do Google Cloud, para melhorar a interoperabilidade de redes, de acordo com anúncios das duas provedoras de nuvem.

Reportagem da Reuters lembra que o novo serviço está sendo lançado pouco mais de um mês após uma falha da AWS em 20 de outubro que interrompeu milhares de sites no mundo todo, tirando do ar alguns dos aplicativos mais populares da internet, incluindo Snapchat e Reddit.

Rob Enns, vice-presidente e gerente-geral de redes em nuvem do Google Cloud, informou a Reuters que a rede conjunta foi desenvolvida para facilitar a movimentação de dados e aplicativos entre diferentes nuvens. Segundo comunicado do Google Cloud, a Salesforce está entre os primeiros usuários da nova abordagem.



A AWS fornece poder de computação, armazenamento de dados e outros serviços digitais para empresas, governos e indivíduos, e é a maior provedora de nuvem do mundo, seguida pela Azure, da Microsoft , e pelo Google Cloud.

Empresas de tecnologia, incluindo Alphabet, Microsoft e Amazon, estão investindo bilhões para construir infraestrutura capaz de lidar com o aumento do tráfego na internet devido às crescentes demandas da inteligência artificial, à medida que a necessidade de poder computacional para sustentar esses serviços se acelera.

O negócio de computação em nuvem da Amazon registrou um crescimento robusto no terceiro trimestre, gerando US$ 33 bilhões em receita — mais que o dobro dos US$ 15,16 bilhões do Google, ressaltou a Reuters.

Veja também