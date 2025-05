Amazon e Humain investirão mais de US$ 5 bi para acelerar adoção de IA na Arábia Saudita

A- A+

A Amazon Web Services (AWS) e a Humain - empresa voltada à promoção da inovação em inteligência artificial (IA) na Arábia Saudita e no cenário global - anunciaram nesta terça-feira, 13, uma parceria estratégica de mais de US$ 5 bilhões para criar uma "Zona de IA" no país. O projeto envolve infraestrutura dedicada à tecnologia, serviços como Amazon SageMaker e Bedrock, além de ações para desenvolver talentos locais, reforçando o objetivo do Reino de se tornar uma liderança global na área.

A AWS já havia divulgado, anteriormente, a construção de uma região de infraestrutura na Arábia Saudita, prevista para 2026, com investimento de US$ 5,3 bilhões.

A nova "Zona de IA" representa um aporte adicional, voltado a estimular a demanda por serviços avançados no país. A iniciativa está em linha com a Visão 2030 - plano saudita de transformação econômica - e inclui o desenvolvimento de modelos de linguagem em árabe (LLMs) e a criação de um mercado unificado de agentes de IA voltado ao setor público.

"Agradecemos à AWS por reforçar sua parceria de longo prazo com o Reino. Esta colaboração com a Humain acelera nossa inovação, desenvolve talentos e consolida nossa posição como parceiro global na era da IA", disse Abdullah Alswaha, ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação.

Segundo comunicado, a parceria também pretende estimular o ecossistema de startups locais, oferecendo acesso a ferramentas como o AWS Activate. A AWS também se comprometeu a treinar 100 mil cidadãos sauditas em computação em nuvem e IA, incluindo 10 mil mulheres, por meio do programa AWS Saudi Arabia Womens Skills Initiative.

A Amazon ainda diz que a estimativa da consultoria PwC é de que a inteligência artificial contribua com US$ 130 bilhões para a economia saudita até 2030.



