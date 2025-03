A- A+

Economia Amazon e Latam Cargo fecham acordo para acelerar entregas em 11 Estados do Brasil Os destinos serão Fortaleza (CE), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Recife (PE), Salvador (BA), Manaus (AM), Palmas (TO), Belém (PA) e Cuiabá (MT)