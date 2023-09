A- A+

REMESSA CONFORME Amazon e Shopee formalizam pedido de adesão ao Programa da Receita Federal Remessa Conforme Os pedidos serão analisados e as certificações para terem efeitos legais precisam ser publicadas no Diário Oficial da União. Shein, Aliexpress e Sinerlog já aderiram ao programa

A Receita Federal informou, nesta sexta-feira, que as plataformas Amazon e Shopee solicitaram adesão ao programa Remessa Conforme. Os pedidos serão analisados e as certificações para terem efeitos legais precisam ser publicadas no Diário Oficial da União.

De acordo com a Receita, as empresas já certificadas no programa representam cerca de 67% do volume de remessas enviadas ao país. Com as novas certificações passarão a 78,5%.

As empresas Shein, Aliexpress e Sinerlog já aderiram.

O programa permite maior rapidez no despacho eletrônico de mercadorias. A adesão é voluntária e busca alcançar as grandes plataformas de venda digital, com envio das informações relativas às compras internacionais de forma correta e antecipada à chegada da remessa no Brasil.

O pagamento dos impostos devidos também é realizado de forma antecipada. Os consumidores que adquirem produtos das plataformas certificadas ficam isentos de imposto se o valor da compra for de até US$ 50.

Veja também

Restrições UE suspende restrições à importação de cereais ucranianos