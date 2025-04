Amazon faz oferta de última hora para comprar o TikTok nos EUA, diz jornal

A- A+

A Amazon fez uma oferta de última hora para adquirir todo o TikTok, o popular aplicativo de vídeos, à medida que se aproxima o prazo de abril para se separar de seu proprietário chinês ou enfrentar uma proibição nos Estados Unidos, de acordo com três pessoas familiarizadas com a proposta.

Diversas partes envolvidas nas negociações não parecem estar levando a oferta da Amazon a sério, disseram as fontes.

A proposta foi feita por meio de uma carta endereçada ao vice-presidente JD Vance e a Howard Lutnick, secretário de comércio, segundo uma pessoa informada sobre o assunto.

Procurado pelo NYT, a Amazon não comentou. O TikTok também não respondeu imediatamente.

O presidente americano Donald Trump deve se reunir com altos funcionários da Casa Branca nesta quarta-feira para discutir o futuro do TikTok.

Pessoas familiarizadas com as negociações descreveram um possível acordo que poderia envolver a entrada de novos investidores americanos, incluindo a gigante da tecnologia Oracle e a empresa de private equity Blackstone, evitando uma venda formal.

No entanto, não está claro se essa estrutura atenderia às exigências da lei federal aprovada no ano passado que determina que as operações do TikTok nos EUA não estejam sob controle chinês por supostos riscos à segurança interna americana.

A Amazon já tem algumas conexões com o TikTok. O aplicativo de vídeos, que conta com 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, tornou-se um grande centro de compras online, no qual influenciadores recomendam produtos para o público.

Embora a empresa tenha sua própria operação de e-commerce, o TikTok Shop, muitos influenciadores incentivam os usuários a comprar produtos na Amazon, recebendo uma comissão por cada transação.

Além disso, a Amazon também fornece parte da infraestrutura técnica do aplicativo.

Anteriormente, a Amazon tentou criar sua própria versão do TikTok, chamada Inspire, dentro de seu aplicativo.

Internamente, foi uma iniciativa de grande destaque, mas não conseguiu atrair compradores.

A empresa removeu essa funcionalidade do aplicativo este ano.

A Amazon não é a primeira varejista a demonstrar interesse no aplicativo. Em 2020, quando o TikTok foi pressionado pela primeira vez a ser vendido para proprietários americanos, a Microsoft e o Walmart fizeram uma oferta pela empresa.

No entanto, a Amazon seria a empresa de maior destaque a tentar adquirir o TikTok, que também atraiu o interesse do bilionário Frank McCourt e de Jesse Tinsley, fundador da empresa de folha de pagamento Employer.com.

