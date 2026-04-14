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COMPRA Amazon fecha compra da Globalstar de olho em conexões celulares via satélite A Amazon LEO implantará seu próprio sistema de satélites de conexão direta a dispositivos a partir de 2028

A Amazon fechou a compra da Globalstar em um negócio de US$ 11,57 bilhões, o que permitirá que sua rede de satélites em órbita baixa (LEO) ofereça conexões diretas para dispositivos, em uma iniciativa para competir com a Starlink, de Elon Musk.

Os acionistas da Globalstar poderão optar por receber US$ 90 por ação em dinheiro ou 0,3210 ação ordinária da Amazon para cada ação da Globalstar, com valor limitado a US$ 90 por ação.

Pelo acordo, a Amazon adquirirá as operações atuais de satélites, infraestrutura e ativos da Globalstar, incluindo licenças de espectro para serviços móveis via satélite (MSS), com autorizações globais.

A Amazon LEO implantará seu próprio sistema de satélites de conexão direta a dispositivos a partir de 2028.

"A combinação do espectro da Globalstar e de suas capacidades consolidadas de MSS com a escala, o desempenho e o alcance da Amazon LEO permitirá que a Amazon entregue conectividade contínua para clientes consumidores, corporativos e governamentais em todo o mundo", disseram as empresas em comunicado.

A expectativa é que a transação seja concluída em 2027.

A Amazon também selou um acordo com a Apple para viabilizar serviços via satélite para o iPhone e o Apple Watch.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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