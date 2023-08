Amazon, Google, Salesforce e IBM pressionam funcionários para que voltem aos escritórios

A- A+

A Amazon passou a repreender os funcionários que ignoram suas diretrizes de retorno ao escritório nos EUA, o mais recente exemplo da tendência de reduzir o trabalho remoto nas grandes empresas do país.

Esta semana, alguns funcionários receberam e-mails dizendo que não estão atendendo à expectativa da empresa de que passem pelo menos três dias por semana no escritório, de acordo com uma cópia da mensagem vista pela Bloomberg.

A Amazon não é a única. O CEO da IBM, Arvind Krishna, disse em maio que as promoções serão mais difíceis para quem não aparece no escritório.

Na segunda-feira (7), até a Zoom, cujo software de videoconferência facilitou o trabalho remoto durante a pandemia, disse que os funcionários que moram perto de um escritório devem comparecer dois dias por semana.

Dezenas de empresas vêm endurecendo suas políticas de presença nos escritórios, já que estes permanecem com pouco menos da metade dos níveis de ocupação pré-pandemia.

O Google, que pediu aos funcionários que fossem ao escritório três dias por semana, anunciou que os gerentes poderiam levar em conta as ausências não justificadas do escritório ao fazer avaliações de desempenho e poderiam usar registros de crachás para identificar essas ausências.

A Salesforce, adotando uma abordagem mais suave, disse que faria uma doação beneficente de US$ 10 por dia em nome de qualquer funcionário que fosse ao escritório por um período de 10 dias em junho.

Outras empresas, desde Chipotle Mexican Grill a BlackRock, também aumentaram o número de dias em que os funcionários devem ir ao local de trabalho.

Apesar do fim dos confinamentos da era da pandemia, muitos funcionários relutam em voltar ao escritório em período integral. A frequência nos escritórios se estabilizou em 30% abaixo dos níveis anteriores à pandemia, de acordo com relatório do McKinsey Global Institute.

Um porta-voz da Amazon não quis comentar.

