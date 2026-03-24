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ATIVIDADES Amazon interrompe operações de data center no Bahrein por atividades de drones na região Segundo a Reuters, empresa presta apoio aos clientes afetados para ajudá-los a migrar para outras operações da AWS

A Amazon informou que as operações do data center no Bahrein foram interrompidas por atividade de drones, sendo esta a segunda vez que seu serviço de computação em nuvem no Oriente Médio foi afetado desde que a guerra no Irã começou.

A empresa afirmou que o Amazon Web Service (AWS, em inglês) na região do Bahrein "foi interrompido como resultado do conflito em andamento" na manhã de terça-feira, sem fornecer mais detalhes.

"Continuamos a apoiar os clientes afetados, ajudando-os a migrar para outras regiões da AWS, com um grande número já operando com sucesso suas aplicações de outras partes do mundo", disse a empresa.

Três data centers da AWS no Oriente Médio, incluindo dois nos Emirados Árabes Unidos e um no Bahrein, foram danificados por ataques de drones iranianos dias após o início da guerra.

A empresa tem aconselhado os clientes que utilizam servidores no Oriente Médio a transferirem suas cargas de trabalho de computação em nuvem para outras regiões e a redirecionarem o tráfego online para longe dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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