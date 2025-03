A- A+

MEIO AMBIENTE Amazon Investor Coalition, Fundo Vale, ICS e Itaúsa lançam programa para restauração florestal Organizações com soluções inovadoras podem se inscrever no programa até 26 de março

O Fundo Vale, a Amazon Investor Coalition, o Instituto Clima e Sociedade (ICS) e o Instituto Itaúsa se juntaram para apoiar um programa de mapeamento e aceleração de inovações para a cadeia de restauração florestal. Organizações com soluções inovadoras podem se inscrever no programa até 26 de março.

Podem se inscrever soluções que abrangem a aceleração dos processos de regularização fundiária, maquinário diversos, soluções para aumentar resistência e fertilidade das mudas, capacitação e assistência técnica e monitoramento de fogo, solo, água e carbono.

O objetivo do programa, chamado de Restoration ClimAccelerator, é destravar gargalos na cadeia de restauração e assegurar a inclusão de comunidades locais.

A iniciativa é executada pela aceleradora de Quintessa e acontece no contexto do ClimAccelerator, programa global de aceleração em combate às mudanças climáticas da Climate KIC - agência europeia de inovação climática

As selecionadas terão apoio personalizado para destravar seus desafios de adoção e ida ao mercado, terão contato direto com quatro atores relevantes da agenda climática, e possibilidade de investimento ao final do programa.

"O foco do mercado de restauração tem sido muito nos desenvolvedores (restauradores, que realizam a restauração), mas em sua grande maioria o processo de restauração é bastante analógico, sem dados, com operação verticalizada e uma série de gargalos para ser feito em larga escala e inclusão de comunidades locais", diz Carolina Ochoa Koepke, diretora de Uso da Terra do Quintessa. "Queremos mudar esse cenário e fomentar inovações para o país alcançar a meta de 12 milhões de hectares restaurados."

