Amazon lança primeiro cartão de crédito próprio fora dos EUA, com parcelamento em até 15 vezes

A Amazon Brasil anunciou, nesta terça-feira (8), seu primeiro cartão de crédito em parceria com Bradesco e Mastercard. Atualmente, só os EUA, sede da companhia, tem uma iniciativa do gênero.

Com anuidade grátis e cashback, o cartão tem como objetivo impulsionar as compras dentro da plataforma da empresa em tempos de juros elevados. O produto também poderá ser usado para compras em qualquer site e em lojas físicas do varejo.

A Amazon vai oferecer ainda a possibilidade de parcelamento em até 15 vezes sem juros em compras dentro de seu site, um aumento de 50% em relação ao que é oferecido hoje, com pagamento em dez meses.

De acordo com o presidente da empresa, Daniel Mazini, o lançamento do primeiro cartão próprio é significativo para as operações da companhia, já que a Amazon só oferece esse tipo de produto nos Estados Unidos. Mas lá o cliente precisa escolher entre a possibilidade de parcelar (entre seis e doze vezes) ou receber cashback.

- No nosso período de testes, já temos 14 mil cartões aprovados. Nosso objetivo é oferecer mais possibilidades aos clientes, já que temos opção de boleto, PIX e compra com pontos Livelo - diz Mazini.

Parcelamento a partir de R$ 1,5 mil

Segundo ele, o novo cartão estará disponível para solicitação de todos os clientes até o fim deste mês. O parcelamento em até 15 vezes sem juros estará disponível em compras a partir de R$ 1,5 mil.

- A política do cartão é de portas abertas e voltado para qualquer pessoa que queira ter o cartão - afirma Mazini.

Mas os clientes da Amazon terão benefícios. Assim, nos três primeiros meses, os clientes Amazon Prime, o programa da empresa que permite entrega grátis e acesso aos serviços de streaming, que forem aprovados ganharão um crédito de 50 pontos (no valor de R$ 50). Já os clientes que não são Prime receberão 10 pontos (no valor de R$ 10) para serem usados dentro da própria plataforma.

Além disso, os clientes Prime que usarem o cartão de crédito ganharão 5% em pontos Amazon ao comprarem na Amazon - ou seja, a cada compra o cliente ganha 5% do valor em bônus (cashback) que podem ser usados dentro da Amazon.

Já os clientes que não são Prime e usarem o cartão terão 3% em pontos ao comprarem no site da empresa americana. Ambos os cartões oferecerão ainda 2% de retorno em pontos para compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais.

Serão dois tipos de cartão (o Amazon Prime e o Amazon.com.br) cuja aprovação será automática após verificação de crédito em tempo real.

