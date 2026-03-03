A- A+

ENTREGA ULTRARRÁPIDA Amazon Now: companhia lança modalidade de entrega de alimentos em até 15 minutos O Recife é uma das cidades que terá o serviço, que começará a operar em mais sete capitais até 9 de março

São Paulo (SP) — A Amazon Brasil lançou, nesta terça-feira (3), o Amazon Now, novo serviço de entrega de alimentos frescos e congelados que são entregues na casa do cliente em até 15 minutos.

A novidade se propõe a acompanhar a forma que o brasileiro consome e irá contemplar bairros elegíveis de oito cidades do país: Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Belo Horizonte.

O lançamento do serviço é gradual e, até a próxima segunda-feira (9) estará funcionando em todas, segundo a companhia.

O delivery será feito por entregadores de marcas parceiras, como o Rappi, por exemplo. Ao receber o pedido da Amazon Now, o entregador deve priorizar a entrega e respeitar os 15 minutos máximos, que começam a ser contados a partir do momento que a compra é finalizada.

A escolha das cidades seguiu o critério de reconhecimento dos centros logísticos mais relevantes para a Amazon em números de distribuição. Hoje, há 250 centros em todo o Brasil, considerando os 100 que foram inaugurados em 2025.

O centro do Recife, inclusive, consolida-se como o segundo maior, e fica atrás apenas do de São Paulo.

Presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman explicou que a iniciativa surgiu da compreensão dos desejos dos clientes por parte da empresa.

“Entre 10 consumidores, nove esperam uma entrega rápida e com frete grátis. Estamos trazendo a confiança e a excelência no atendimento que nossos clientes já conhecem para entregas ultrarrápidas”.

"A gente lançou o Amazon Now e não quer parar por aqui. Queremos expandir tanto a área de cobertura quanto a seleção de produtos, e para isso vamos olhar região por região. Entender o que é relevante para os nossos clientes do Recife e de outros lugares para entender o que é preciso fazer para servir esse consumidor da melhor forma possível - agora, em 15 minutos", completou a presidente da Amazon Now, Fernanda Grumach.

Como o serviço funciona?

No site Amazon.com.br, há um selo “Amazon Now” que identifica quais produtos estão elegíveis dentro da modalidade. O “carrinho” é exclusivo para o serviço express, assim os itens urgentes não se misturam com os pedidos regulares.

Os meios de pagamento disponíveis para essa modalidade serão cartão de crédito ou Pix. O frete é gratuito para membros prime e R$ 5,49 para os demais clientes. Por enquanto, como promoção de lançamento, todos os pedidos serão isentos de taxa de serviço.

Ao realizar o pedido, um link é enviado para o WhatsApp cadastrado, pelo qual é possível rastrear a entrega em tempo real e se comunicar com o entregador.

Veja também