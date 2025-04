A- A+

TECNOLOGIA Amazon põe no espaço seus primeiros 27 satélites para concorrer com internet da Starlink Missão, chamada Kuiper Atlas 1 decolou no início da noite

O braço de tecnologia da Amazon, do bilionário Jeff Bezos, lançou hoje sua primeira leva de satélites para fornecer sinal de internet pelo Projeto Kuiper, marcando assim o início de sua competição com a Starlink, do magnata Elon Musk.

A missão, chamada Kuiper Atlas 1, que já havia sofrido um adiamento devido ao mau tempo, decolou no início da noite da estação espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

Os 27 satélites desta primeira parte do projeto foram acoplados a um foguete Atlas V, da empresa United Launch Alliance (ULA). O projeto custou US$ 10 bilhões.





A companhia planeja lançar 3.200 satélites na órbita terrestre baixa — a região do espaço situada a até 1.900 quilômetros de altitude — com a expectativa de iniciar as operações no final deste ano.

O Projeto Kuiper, uma subsidiária da Amazon — a gigante das vendas on-line fundada por Bezos —, está anos atrasado em relação à Starlink, a extensa rede de satélites de internet da SpaceX que deu a Musk peso no tabuleiro geopolítico ao fornecer internet a zonas remotas do planeta.

O preço do serviço ainda não foi revelado, mas a Amazon prometeu que será de baixo custo.

— O Atlas V está a caminho da órbita para levar esses 27 satélites Kuiper, colocá-los em operação e realmente começar esta nova era na conectividade de internet —, disse Caleb Weiss, da ULA.

Constelação em crescimento

Com o lançamento desta segunda-feira, a Amazon entra formalmente em um campo já repleto e de rápido crescimento, que não inclui apenas a Starlink, mas também outros concorrentes emergentes na corrida pela internet via satélite.

A SpaceX lançou seu primeiro lote de satélites Starlink em 2019 e agora conta com mais de 6.750 unidades operacionais, atendendo a mais de cinco milhões de clientes no mundo todo, o que a posiciona, de longe, como a empresa dominante do setor.

A Starlink também forneceu acesso à internet em áreas afetadas por desastres naturais e zonas de guerra, como no Marrocos após o terremoto de 2023 e na linha de frente na Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022.

A Amazon planeja acelerar os lançamentos nos próximos meses e anos, com mais de 80 voos já reservados através da United Launch Alliance (uma joint venture formada pelas norte-americanas Boeing e Lockheed Martin), da francesa Arianespace, da Blue Origin (de Bezos) e também da SpaceX.

Os satélites Kuiper se juntarão, assim, à crescente constelação de aparelhos que operam na órbita baixa da Terra, como os da Starlink, da europeia OneWeb e da chinesa Guowang.

O aumento da aglomeração nesse vizinhança orbital tem gerado preocupação quanto à congestão, ao risco de colisões e às perturbações nas observações astronômicas.

Veja também