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Amazon prepara volta de seu smartphone, diz agência

Iniciativa está sendo desenvolvida 12 anos depois do lançamento, em 2014, do primeiro aparelho da gigante do e-commerce, o Fire Phone, retirado do mercado pouco mais de um ano depois

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O primeiro smartphone da Amazon, o Fire Phone, é exibido durante uma demonstração no evento de lançamento do aparelho em 18 de junho de 2014, em SeattleO primeiro smartphone da Amazon, o Fire Phone, é exibido durante uma demonstração no evento de lançamento do aparelho em 18 de junho de 2014, em Seattle - Foto: David Ryder/Getty Images via AFP

Com o intuito de competir com gigantes como Apple e Samsung, a Amazon lançou, em 2014, seu primeiro smartphone. No entanto, pouco mais de um ano depois, o Fire Phone — acompanhado de perto pelo fundador Jeff Bezos — foi retirado do mercado, tornando-se um dos fracassos mais marcantes da companhia.

Agora, como mostra reportagem da Reuters, a gigante do e-commerce se prepara para investir novamente no desenvolvimento de um novo celular.

A iniciativa mais recente, chamada dentro da empresa de “Transformer”, está sendo desenvolvida na divisão de dispositivos e serviços, segundo fontes citadas pela Reuters.

O novo aparelho é visto como um possível dispositivo móvel de personalização, capaz de se integrar à assistente virtual Alexa e funcionar como um canal de interação com os clientes da Amazon ao longo do dia, afirmaram as pessoas.

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A iniciativa é mais um capítulo de um esforço que já dura anos para levar ao mercado a visão antiga de Bezos de um assistente de computação onipresente, guiado por voz . De acordo com a reportagem, Bezos imaginava um smartphone com foco central em compras, capaz de competir com a Apple ao oferecer conveniência na entrega e descontos por meio da assinatura Prime.

Desta forma, a Amazon também poderia obter uma grande quantidade de novos dados sobre os usuários, acessíveis apenas por meio de celulares, combinados com o histórico de compras e preferências de conteúdo.

Não foram divulgados mais detalhes da iniciativa, como o preço previsto do aparelho, a receita que a empresa espera gerar ou o volume de investimento já destinado ao projeto.

A Alexa provavelmente seria um recurso central, mas não necessariamente o sistema operacional principal do aparelho, disseram as fontes.

As fontes apontam, no entanto, que um dos principais focos do projeto Transformer tem sido a integração de capacidades de inteligência artificial ao dispositivo. Isso poderia eliminar a necessidade de lojas de aplicativos tradicionais, que exigem o download e o cadastro prévio para uso dos apps.

De acordo com as fontes, no entanto, o cronograma do projeto Transformer ainda é incerto, já que ele pode ser cancelado caso a estratégia mude ou surjam preocupações financeiras. Procurado pela Reuters, um porta-voz da Amazon se recusou a comentar a reportagem.

Projeto de celular fracassado
A Reuters lembra que a entrada da Amazon no mercado de smartphones, em 2014, trouxe recursos como uma ferramenta de compras baseada na câmera, capaz de reconhecer produtos, encontrá-los à venda no site da gigante do comércio eletrônico e adicioná-los ao carrinho dos clientes.

O Fire Phone utilizava o sistema proprietário Fire OS, que não contava com muitos dos aplicativos populares disponíveis nas lojas Android e iOS. Além disso, possuía um sistema de tela com múltiplas câmeras para exibir imagens em 3D, algo que consumia tanta bateria que o aparelho frequentemente superaquecia.

A Amazon chegou a oferecer o Fire Phone com um ano gratuito de Amazon Prime, mas, ainda assim, o dispositivo teve vendas fracas. A empresa reduziu o preço de US$ 649 (R$ 3.412) para US$ 159 (cerca de R$ 640) e, após 14 meses, acabou descontinuando o produto, registrando um prejuízo de US$ 170 milhões em estoques não vendidos.

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