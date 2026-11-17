A- A+

Black Friday Amazon prevê Black Friday recorde no Brasil e aposta em 'Alexa para compras' Empresa lança ferramenta de IA que pode auxiliar consumidor a checar se valor está abaixo do que era cobrado antes da campanha

A Amazon espera que a Black Friday deste ano seja a maior em vendas da empresa no Brasil. A empresa chega à data com 350 centros logísticos no país, mais que o dobro do ano passado, e acaba de lançar uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para ajudar os consumidores a comparar produtos e consultar preços.

Lançada no Brasil no dia 12, a “Alexa para Compras” está disponível no aplicativo e no site da Amazon, inclusive para quem não assina o Prime. A ferramenta compara produtos, resume avaliações e permite consultar o histórico de preços em períodos de 30, 60 ou 365 dias. Na Black Friday, o recurso pode ajudar o consumidor a verificar se o preço anunciado está abaixo do que era cobrado antes da campanha.

Em entrevista ao GLOBO no centro de distribuição da companhia em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman, disse que a empresa pretende manter o ritmo de abertura de unidades em 2027. Como sinal da forte demanda para esta Black Friday, ela citou o desempenho dos lojistas parceiros na campanha de 11 de novembro, acrescentando que parte dos consumidores espera pelas promoções dessas datas para comprar eletrônicos:

"A gente vem com resultados muito bons até no 11.11, que eu considero um esquenta para a Black Friday. Os vendedores parceiros que trabalham com a gente dobraram as vendas, se você for olhar versus o ano passado. Então, a nossa expectativa é ter a maior Black Friday, com a maior venda".

Mais centros logísticos

A IA também está sendo usada para acelerar o cadastro de produtos dos lojistas parceiros, segundo Juliana. Ampliar o catálogo, com itens nacionais e importados, está entre as prioridades da empresa.

Perguntada sobre o efeito dos juros altos e do endividamento das famílias, a executiva não estimou o impacto desses fatores nas vendas. Ela disse que vê espaço para o comércio eletrônico crescer à medida que os brasileiros passam a comprar pela internet em mais categorias, como bens de consumo e suplementos. Na Black Friday, segundo Juliana, os eletrônicos seguem entre os itens que levam o consumidor a esperar pela promoção.

"As compras on-line são 17%, mais ou menos, do varejo no país", disse Juliana. "Se você pegar países maduros, onde o e-commerce já se desenvolveu muito, dá uns 40%. Então, o e-commerce do Brasil tem esse potencial de crescimento enorme".

Em seus 15 anos de atuação no Brasil, a Amazon investiu mais de R$ 75 bilhões no país. Juliana apontou três frentes para os investimentos de longo prazo: logística, tecnologia e IA, e pessoal. A companhia acrescentou mais de 120 centros logísticos desde a última Black Friday, uma média de cerca de duas unidades por semana. No Rio, já são mais de 30 centros, segundo Juliana. A executiva disse que a empresa pretende seguir abrindo unidades, mas não divulgou a meta para 2027.

"Como esse investimento é de longo prazo, a gente mantém um ritmo de expansão. Porque estamos focados no cliente e o cliente quer sempre mais", disse Juliana. "Quando comecei a trabalhar no e-commerce, em 2017, uma entrega em alguns dias, a pessoa ficava feliz. Aos poucos, virou “quero receber no dia seguinte”, “quero receber no mesmo dia”, “quero receber em horas”. Agora, “quero receber em minutos”. A gente entrega em 15 minutos, inclusive aqui no Rio de Janeiro.

Contratações e fim da 6x1

A Amazon anunciou mais de 12 mil contratações temporárias no país para o pico de fim de ano, volume semelhante ao do ano passado, segundo a companhia. Ricardo Pagani, diretor de Operações da Amazon Brasil, explicou que esses trabalhadores ficam até o fim do ano e ajudam a recompor os estoques depois da Black Friday.

Na Cacau Show, a Black Friday antecipa o Natal. E pode render R$ 170 milhões

Segundo o balanço divulgado pela empresa, mais de 5 mil trabalhadores que haviam ingressado como temporários foram efetivados em 2026. O dado reúne pessoas admitidas em diferentes períodos. Juliana afirmou que a operação reúne hoje 55 mil pessoas, direta e indiretamente, ante 36 mil um ano antes.

Sobre o fim da escala 6x1, ela disse que a mudança deve alterar pouco a forma como a empresa opera. Pagani afirmou que a operação funciona 24 horas, com quatro turmas, e estimou que o impacto financeiro da redução de horas tende a ser marginal.

Veja também